RTÜK harekete geçti! Ahlaksızlığa ve terör seviciliğe geçit yok! Fondaş medyalara yaptırım uygulandı

İzleyicilerden çokça şikayet alan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın da incelenmesi için müracaatta bulunduğu bir yapıma ilişkin de çocuk karakterlerin arasında geçen diyalogların "gayri ahlaki olarak izleyicilere aktarıldığı" gerekçesiyle yayıncı Star'a üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uygulandı.

Bir gündüz kuşağı programında bir cinayetin ele alınması sırasında "yayınlanmaması gereken görüntülerin ekrana yansıtılması ve olaya ilişkin yapılan perdesiz konuşmalar" için de Show TV'ye üst sınırdan idari para cezası verildi.