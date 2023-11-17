DSÖ'den Türkiye'ye teşekkür açıklaması: Gazze'deki kanser hastalarının Türkiye'ye getirilmesini memnuniyetle karşılıyoruz
İşgalci İsrail'in Gazze'deki sivil soykırımında abluka altında kalan masumlar için harekete geçen Türkiye, yardım elini uzatmıştı. Gazzeli 27 kanser hastası tedavileri için 13 refakatçisi ile birlikte Türkiye'ye getirilmişti. Türkiye'nin yardımının ardından Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) tarafından bir teşekkür açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada, "(Gazze'den kanser hastalarının Türkiye'ye getirilmesi) Kanser tedavisine ihtiyaç duyanların tahliye edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerine yer verildi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), "(Gazze'den kanser hastalarının Türkiye'ye getirilmesi) Kanser tedavisine ihtiyaç duyanların tahliye edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.
DSÖ Sözcüsü Margaret Harris, "Gazze'de kanser tedavisine ihtiyaç duyan 27 kişi, Türkiye'ye getirildi. Şu anda Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi altındalar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Gazze'den, Mısır üzerinden Türkiye'ye nakledilen hastaları ziyaret etti. Türkiye'nin bu çabası hakkında ne söylemek istersiniz?" soruları yazılır yanıtladı.
"Kanser tedavisine ihtiyaç duyanların tahliye edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullanan Harris, kritik yaralı ve hastaların Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a ve Mısır üzerinden de sürekli, düzenli, engelsiz ve güvenli olarak tıbbi tahliyelerinin hayati önem taşıdığını vurguladı.
Harris, "DSÖ, sağlık durumu ve güvenlik koşulları izin verdiği ölçüde, hasta ve aile üyelerinin tahliyesini kolaylaştırmaya kararlıdır." değerlendirmesinde bulundu.
Gazze'deki 27 kanser hastası, İsrail'in ablukası ve yoğun saldırıları altındaki Gazze'den çıkarılarak, Mısır'ın El Ariş Havalimanı'na ambulanslarla getirilmişti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Mısırlı mevkidaşı Halid Abdulgaffar, hastaları havalimanından uğurlamıştı.
Bu hastaları taşıyan Cumhurbaşkanlığına ve Milli Savunma Bakanlığına ait uçaklar, 16 Kasım'da Ankara Esenboğa Havalimanı'na inmişti.
Uçaklardan ambulanslara nakledilen hasta ve refakatçileri, Bilkent Şehir Hastanesi'ne getirilmişti.
Başkan Erdoğan, dün Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan kanser hastalarını ziyaret etmişti.
Hastaların tedavi gördüğü Onkoloji Hastanesi'ne gelen Erdoğan'a, Bakan Koca ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ercan Yeni ile doktorlar eşlik etmişti.
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