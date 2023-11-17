Feribot seferlerine 'fırtına' engeli! Bozcaada ve Gökçeada...
Son dakika: Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçesine yarın yapılacak bazı feribot seferleri, Kuzey Ege'deki olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada ilçesine yarın yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Galatasaray yeni Angelino'sunu buldu! 21 gol 34 asist: Tam 10 milyar euro...
- THY İPTAL sefer sorgulama yurtiçi-yurtdışı | Son dakika duyuruldu: 40 uçuş iptal edildi! 18 Kasım Cumartesi 2023THY hangi uçuşlar neden iptal edildi?
- Memur maaşına %52.47 zam: En düşük maaş 34.744 TL’ye yükselecek! Yeni maaşlar A'dan Z'ye hesaplandı! Öğretmen, Polis, Avukat, Hemşire…
- Bahar Candan neden tutuklandı, ne iş yapıyordu? Bahar ve Nihal Candan kaç yıl hapis cezası aldı, hangi cezaevine götürüldü?
- KYK BURS ÖDEME TARİHLERİ 2023-2024: GSB KYK bursları ne zaman yatacak? 3 aylık toplu ödeme yapılacak mı?
- Tozuna dahi paha biçilemiyor! Altından 1000 kat daha kıymetli! İşte dünyanın en pahalı madeni
- 96 milyon euroluk golcü geliyor! Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! İsmail Kartal’ın yeni prensi…
- Gelinim Mutfakta 17 Kasım puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Elenen yarışmacı...
- Fenerbahçe’ye stoperin Cannavaro'su geliyor! Galatasaray taraftarını çılgına çevirecek transfer
- Fenerbahçe’de ayrılık rüzgarı esiyor! 5 isim bavulunu toplamaya başladı! Ara transfer döneminde bileti kesilenler…
- Emekliye %39.62 zamla yeni maaşlar şekillendi! SGK-SSK, Bağkur'lunun %5'lik ek iyileştirmeli hesabı netleşti! 7.500 TL'lik maaş+15'lik Refah Payı detayı...
- 1000 Yatırımlar Holding işlem tarihi 2023: 1000 Yatırımlar Holding kaç lot verdi? Halka arz sonuçları açıklandı!