Muğla son dakika | 17 Kasım Muğla, Aydın, Kuşadası, Datça az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde meydana geldi? AFAD son depremler listesi

Muğla'da deprem meydana geldi. AFAD'ın son dakika duyurdu. Depremin derinliği ise yaklaşık 12 kilometre olarak belirlendi. Vatandaşlar, depremin ardından can ve mal kaybı olup olmadığını merak ediyor. İlk belirlemelere göre, depremin hemen ardından herhangi bir olumsuz durum rapor edilmedi. Peki az önce Muğla'da deprem mi oldu?