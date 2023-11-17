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Muğla son dakika | 17 Kasım Muğla, Aydın, Kuşadası, Datça az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde meydana geldi? AFAD son depremler listesi

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.11.2023 Güncelleme Tarihi: 17.11.2023
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Muğla son dakika | 17 Kasım Muğla, Aydın, Kuşadası, Datça az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde meydana geldi? AFAD son depremler listesi

Son dakika... Muğla'da deprem meydana geldi. AFAD son dakika duyurusuyla paylaştı. Vatandaşlar arama motorlarında "Muğla'da deprem mi oldu?" sorusunu araştırıyor. Peki az önce nerede, kaç şiddetinde deprem meydana geldi? İşte son dakika bilgileri...

Muğla'da deprem meydana geldi. AFAD'ın son dakika duyurdu. Depremin derinliği ise yaklaşık 12 kilometre olarak belirlendi. Vatandaşlar, depremin ardından can ve mal kaybı olup olmadığını merak ediyor. İlk belirlemelere göre, depremin hemen ardından herhangi bir olumsuz durum rapor edilmedi. Peki az önce Muğla'da deprem mi oldu?

Son dakika haberine göre, Muğla'nın Datça ilçesi yakınlarında saat 16.19'da 4.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem pek çok ilden hissedildi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

17-11-2023 16:19:29 36.268 27.676 6.22 MW 4.1 Ege Denizi - [49.02 km] Datça (Muğla) 609812
17-11-2023 14:57:52 37.874 27.153 7 ML 1.0 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [08.51 km] Kuşadası (Aydın) 609811
17-11-2023 14:55:37 39.659 26.227 7 ML 1.6 Ezine (Çanakkale) 609810
17-11-2023 14:40:36 40.696 34.175 6.92 ML 1.3 Bayat (Çorum) 609806
17-11-2023 14:37:50 39.65 26.223 11.09 ML 2.5 Ezine (Çanakkale) 609804
17-11-2023 14:34:27 37.258 34.192 6.69 ML 1.5 Ayrancı (Karaman) 609809

17-11-2023 14:31:15 38.191 38.691 7 ML 1.1 Pütürge (Malatya) 609807
17-11-2023 14:29:32 38.207 38.682 7.17 ML 1.5 Pütürge (Malatya) 609805
17-11-2023 14:25:01 37.169 36.921 7 ML 1.3 Nurdağı (Gaziantep) 609808
17-11-2023 14:07:01 35.519 26.926 30.03 ML 2.4 Ege Denizi - [138.66 km] Datça (Muğla) 609803
17-11-2023 13:49:01 39.892 28.822 7.05 ML 1.9 Orhaneli (Bursa) 609802
17-11-2023 13:33:17 38.828 37.426 7.01 ML 1.9 Gürün (Sivas) 609800


17-11-2023 13:33:17 38.804 37.424 7.03 ML 2.0 Gürün (Sivas) 609801
17-11-2023 13:25:01 38.09 36.967 7.01 ML 3.1 Göksun (Kahramanmaraş) 609799
17-11-2023 13:14:23 35.887 28.336 6.97 ML 2.0 Akdeniz - [85.12 km] Marmaris (Muğla) 609798
17-11-2023 12:57:47 40.731 29.05 7.21 ML 1.7 Marmara Denizi - [09.85 km] Çınarcık (Yalova) 609794
17-11-2023 12:55:48 38.091 36.605 7.05 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş) 609795
17-11-2023 12:54:53 37.46 36.85 7 ML 1.5 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 609796
17-11-2023 12:49:21 38.073 37.687 7 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya) 609797
17-11-2023 12:36:07 39.889 33.59 7 ML 0.9 Merkez (Kırıkkale) 609793

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