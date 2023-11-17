Bakan Uraloğlu detayları duyurdu! Türkiye ve Almanya arasında önemli anlaşma

KUKK TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ, TÜRKİYE-ALMANYA ARASINDA KOTALAR ARTTIRILDI

Bakan Uraloğlu paylaşımında, "Bonn'da yapılan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı (KUKK) ile ülkemizin ihracat hedefleri doğrultusunda, tek-tip geçiş belgesi kotasını 170 binden 200 bine, bir yıllık geçerli çok girişli geçiş belgesi kotasını 50'den 200'e yükselttik." ifadelerine yer verdi.

Bakan Uraloğlu gerçekleşen toplantıda ayrıca, başta sürücü vizeleri olmak üzere, ihraç taşımalarında ve güzergah ülkelerde yaşanan sıkıntıları dile getirdiklerini belirtti.

Toplantı sonunda imzalanan protokolde iki ülke arasında kotaların arttırıldığı ifade edildi.