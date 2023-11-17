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Bakan Uraloğlu detayları duyurdu! Türkiye ve Almanya arasında önemli anlaşma

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Giriş Tarihi: 17.11.2023 Güncelleme Tarihi: 17.11.2023
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Bakan Uraloğlu detayları duyurdu! Türkiye ve Almanya arasında önemli anlaşma

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, resmi sosyal medya hesabından Türkiye’nin Almanya ile Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı gerçekleştirdiğini duyurdu. Bakan Uraloğlu paylaşımında,  “15-16 Kasım 2023 tarihlerinde Bonn’da yapılan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı (KUKK) ile ülkemizin ihracat hedefleri doğrultusunda, tek-tip geçiş belgesi kotasını 170 binden 200 bine, bir yıllık geçerli çok girişli geçiş belgesi kotasını 50’den 200’e yükselttik.” dedi.

Bakan Uraloğlu, resmi sosyal medya hesabından Türkiye'nin en önemli dış ticaret ortağı Almanya ile Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı'nın 15-16 Kasım tarihlerinde Almanya'nın Bonn kentinde gerçekleştirildiğini duyurdu.

KUKK TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ, TÜRKİYE-ALMANYA ARASINDA KOTALAR ARTTIRILDI
Bakan Uraloğlu paylaşımında, "Bonn'da yapılan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı (KUKK) ile ülkemizin ihracat hedefleri doğrultusunda, tek-tip geçiş belgesi kotasını 170 binden 200 bine, bir yıllık geçerli çok girişli geçiş belgesi kotasını 50'den 200'e yükselttik." ifadelerine yer verdi.
Bakan Uraloğlu gerçekleşen toplantıda ayrıca, başta sürücü vizeleri olmak üzere, ihraç taşımalarında ve güzergah ülkelerde yaşanan sıkıntıları dile getirdiklerini belirtti.

Toplantı sonunda imzalanan protokolde iki ülke arasında kotaların arttırıldığı ifade edildi.

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