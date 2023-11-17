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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan çağrı: 2030'da su kıtlığı çeken ülkeler arasına girebiliriz

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Giriş Tarihi: 17.11.2023 Güncelleme Tarihi: 17.11.2023
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’dan çağrı: 2030’da su kıtlığı çeken ülkeler arasına girebiliriz

Son dakika haberi! Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Su Verimliliği Bilgilendirme Toplantısı'nda konuştu. Yumaklı, '2030'da su kıtlığı çeken ülkeler arasına girebiliriz' diyerek çağrıda bulundu.

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