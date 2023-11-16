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SON DAKİKA I Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem

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Giriş Tarihi: 16.11.2023 Güncelleme Tarihi: 16.11.2023
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SON DAKİKA I Malatya’da 4 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberleri... Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin, saat 01.32'de 11,5 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.

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