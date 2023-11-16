İnsanlığa da Fransız! Batı'nın karanlık yüzü! AFP "yeterince İsrail yanlısı" yayın politikası izlemediği için Senato'ya çağrıldı

Bu tarz suçlamaların "ciddi ve alçakça" olduğunu vurgulayan Fries, AFP'nin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin "bağımsız" yayıncılığının "taraflı" değerlendirilemeyeceğini savundu.

Hafta sonunda Le Monde'a verdiği röportajda Fries, AFP'nin Fransız kamuoyunda "Fransa-Filistin Ajansı" gibi resmedilmesine ilişkin, kamuoyuna değil medyaya ve müşterilerine hizmet veren bir kuruluş olduklarını hatırlattı.