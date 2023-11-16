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İnsanlığa da Fransız! Batı'nın karanlık yüzü! AFP "yeterince İsrail yanlısı" yayın politikası izlemediği için Senato'ya çağrıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.11.2023
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İnsanlığa da Fransız! Batı’nın karanlık yüzü! AFP yeterince İsrail yanlısı yayın politikası izlemediği için Senato’ya çağrıldı

İşgalci İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik insanlık dışı katliamı bitmek bilmezken, katillerin en büyük destekçileri ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa bu muameleyi savunmaya devam ediyor. Batı medyasında da işgalci İsrail'in lehine haberler yapılırken, gündeme gelen son haber ise, ikiyüzlülüğün boyunu tarif eder bir nitelik taşıdı. Fransız haber ajansı AFP, "Yeterince İsrail yanlısı" yayın politikası izlemediği için Senato'ya çağrıldı.

Eli kanlı terör devleti İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım ardından Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ikiyüzlü bir tutum sergileyerek katliama destek veriyor.

Fransız haber ajansı AFP, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında "yeterince İsrail yanlısı" bir yayın politikası izlemediği için kamuoyu ve siyasilerin baskısı altında kaldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, AFP Başkanı ve CEO'su Fabrice Fries, yeterince "İsrail yanlısı" bulunmayan yayın politikalarına ilişkin ifade vermek üzere Senato'ya çağırıldı.

Fries, Senato'daki konuşmasında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başından bu yana "Hamas teröristtir" demek yerine "Hamas, AB, ABD ve İsrail tarafından terör örgütü olarak tanınıyor" dediği için ajansın, "Yahudi karşıtlığını artırmakla" suçlandığını söyledi.

Bu tarz suçlamaların "ciddi ve alçakça" olduğunu vurgulayan Fries, AFP'nin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin "bağımsız" yayıncılığının "taraflı" değerlendirilemeyeceğini savundu.

Hafta sonunda Le Monde'a verdiği röportajda Fries, AFP'nin Fransız kamuoyunda "Fransa-Filistin Ajansı" gibi resmedilmesine ilişkin, kamuoyuna değil medyaya ve müşterilerine hizmet veren bir kuruluş olduklarını hatırlattı.

Haberlerinde "antisemitik, Yahudi, İslamcı" gibi ifadelere yer vermekten kaçınan AFP, 7 Ekim'den bu yana Ulusal Meclis ve Senato'da sağcı ve cumhuriyetçi siyasilerin ağır eleştirilerine maruz kalıyor.

Ulusal Meclis'te aşırı sağcı milletvekilleri birçok kez yeterince İsrail yanlısı yayın yapmadığı gerekçesiyle hükümetten AFP'ye hesap sormasını istemişti.

AFP'nin Hamas için "terörist" nitelemesi yapmaması konusunda ajansa destek veren Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) lideri Jean-Luc Melenchon, X hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullanmıştı:

"AFP'nin anlamlı titizliği bağlamında. Tarih bizi haklı çıkarıyor. Terörizm kelimesi uluslararası adaletten kaçmak ve 'katliam hakkını' meşrulaştırmak için bir saptırma."

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