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Son dakika | Bakan Güler'den dikkat çeken F-16 açıklaması: Yeni gelişmeler olabilir

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Giriş Tarihi: 15.11.2023 Güncelleme Tarihi: 15.11.2023
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Son dakika | Bakan Güler’den dikkat çeken F-16 açıklaması: Yeni gelişmeler olabilir

Son dakika haberi...Milli Savunma Bakanı Güler: F-16 konusunda süreç devam ediyor. Gelişme olursa bilgi vereceğiz.

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