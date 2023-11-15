15 Kasım 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'dan AK Parti grup yönetimine ziyaret

Başkan Erdoğan'dan AK Parti grup yönetimine ziyaret

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.11.2023
ABONE OL
Başkan Erdoğan’dan AK Parti grup yönetimine ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmanın ardından partisinin grup yönetimini ziyaret etti. Erdoğan ardından Meclis'ten ayrılarak AK Parti Genel Merkezi'ne geçti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA