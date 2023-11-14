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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 'Sarallar'a operasyon! Suç örgütü çökertildi

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Giriş Tarihi: 14.11.2023 Güncelleme Tarihi: 14.11.2023
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: ’Sarallar’a operasyon! Suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sarallar grubu olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Kafes Operasyonları kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar hakkında Bakan Yerlikaya açıklama yaptı.

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