MHP lideri Devlet Bahçeli'den AYM'ye çok sert tepki: Ya kapatılmalı ya yeniden düzenlenmeli
Son dakika haberine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, konuşmasında İşgalci İsrail'in Gazze'deki zulmüne bir kez daha tepki gösterirken "İsrail korkak olduğunu belgeledi." dedi. Bahçeli ayrıca Batı'nın ikiyüzlü tavrına da dikkat çekti. Yerel seçimlerle ilgili de konuşan Bahçeli, "31 Mart'ta İmamoğlu'nu eve göndereceğiz." dedi. Netanyahu'nun Arap devletlerini tehdidine sert tepki gösteren Bahçeli, "Türkiye'nin kimseye eyvallahı yoktur" ifadelerini kullandı. Yüksek yargıdaki yetki tartışması konusunda Anayasa Mahkemesi'ne tepki gösteren Bahçeli, "AYM adalet ve hukuk düzeninin safrası ve sancısıdır." dedi. AYM ile ilgili konuşan Bahçeli, "Ya kapatılmalı ya da yeniden düzenlenmelidir." açıklamasını yaptı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar
Sizleri hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Bugünkü toplantımızı takip eden vatandaşlarımıza selamlarımı iletiyorum.
14 Ekim'den 26 Kasım'a kadar 81 ilimizi ve bütün ilçelerimizi istişare toplantılarımızla buluşturmuş olacağız. Partimizin stratejik hedefleri ve mahalli seçimlerle ilgili bakışlarımızın anlatılması, siyasetteki MHP farkını açıkça gözler önüne sermekte. Aziz dava arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. İşleyen demirin pas tutmayacağını biliyoruz. 85 milyonun tamamına elimizi uzatıyoruz. Her insanımıza yüreğimiz açıyoruz. Hiç kimseyi öteki görmüyoruz, ötekileştirmiyoruz. İnançla da mücadelemizi yapıyoruz.
Vatandaşlarımızla buluşuyor, konuşuyor, dertleşiyoruz. Cılk yumurtadan cücük çıkarma hesabı yapanların bizimle boy ölçüşmelerinin beyhude olduğunu biliyoruz. Siyasi düşkünlere samimiyetin izi görülmez.
İSTANBUL BELEDİYE BAŞKANINI EVİNE YOLLACAĞIZ
MHP nefes alır gibi dur durak bilmeden çalışıyor. 31 Mart'ta yapılacak seçimlere hazırlık sürecini dolu dolu geçireceğiz. Hiçbir şeyi şansa bırakmayacağız. Sömürü çarkında öğütülen, iktidara değil Türkiye'ye muhalefet eden partilere meydanın boş olmadığını öğreteceğiz. Boş vakti olursa İstanbul'a uğrayan belediye başkanını evine göndereceğiz. CHP ve HDP yönetimindeki belediyeleri cumhurun yönetimi ile birleştireceğiz. Kayıp yıllar Allah'ın izni ile son bulacak. Merkezi yönetim ile yerel yönetimler tek ses olacak. Belediye kaynaklarını bölücülere sevk edenlerden milletimiz hesap soracak.
Zamana göre fikir değiştirmeyiz. Rüzgarsız havada dönen fırıldağın kimler tarafından üflendiğini bilir yakasından tutarız. Zalim zalim, haine hain demeyi sürdüreceğiz. Çalışmaktan yorulmayacağız. Biz Türk ve Türkiye aşığı MHP'yiz. Vurmak ile düşmeyen MHP'yiz.
Cumhurbaşkanı seçimleri 31 Mart'ta pekişip Türkiye Yüzyılı yürüyüşü güçlenecektir. Aklın yolu birdir. Yerelden genele birlik anlayışındayız. MHP ve cumhur ittifakı varsa elbette umut vardır, huzur vardır.
Cumhuriyetin yeni yüzyılına imza atacağız. Türkiye yüzyılı hedefleri birer birer hayata geçecek. Elbette yapacağız, birlikte başaracağız. Çılgın Türklerin destanını hep beraber yazacağız.
İSRAİL'İN KORKAK VE ACİZ OLDUĞU BİR KEZ DAHA TESCİLLENDİ
7 Ekim'den bugüne Filistin'in kanı akmakta. Mazlumların feryadı dünyanın tamamında yankılanmakta. İsrail saldırıları hiçbir kural tanımadan devam etmekte. Netanyahu katliamları aralıksız sürdürme mesajı verdi. İsrail çatışma bölgesinde sıkıştı. Çok ağır kayıplar veren İsrail'in karşısındaki güçlerin çevresinden dolanarak aşmayı hedeflemekte. Masum insanları katletmektedir. El şifa hastanenin vurulması İsrail'in savaş suçları siciline yenisini ekledi. İsaril'in korkak ve aciz olduğunu bir kez daha tescilledi.
Filistinliler zorla yurtlarından çıkarılmak istenmektedir. Avrupa Birliği'nin Gazze'de çatışmalara ara verilmesi çağrısı, caydırıcılığı olmayan kuru laf kalabalığıdır. Batı iki yüzlü ve çifte standartlıdır.
Bildiğiniz gibi 11 Kasım'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da İslam İşbirliği Teşkilatı Gazze konulu toplanmıştır. Riyad zirvesinde Sayın Cumhurbaşkanımız kadar samimi duruş sergileyen hiç kime olmamıştır. Gazzeli masumlar kirli su içerken, milyar dolarlar içerisinde yüzen kaymak tabaka rahat mıdır.
Netanyahu Arap devletlerine sessiz kalın demiş. Bu müslüman Türk devletine sökmez. Ona buna diyet borcu olanların duruşundan da asla bahsedilemez. Türkiye Cumhuriyeti'nin kimseye eyvallahı yoktur. Zulme sessiz kalmak aynı zamanda ortak olmak demektir. Emperyalizme sonuna kadar tepki göstereceğiz. İlk olarak İsrail ile Filistin arasındaki çatışmaların durması ve insani yardım koridorların açılması şarttır. İkinci olarak israil tazminata mahkum edilmeldir. İki devletli çözüm iklimi oluşturulmalıdır.
Avrupa Birliği komisyonu ülkemize karşı yine sakat bakışını bir kez daha göstermiştir. Raporda Türkiye'nin İsrail Filistin çatışmasına karşı duruşun AB'ye uyumlu olmadığı belirtilmiştir. Biz dünyaya haçlı emellerin mevzisinden değil, hilalin nurundan bakıyoruz. Hem Türküz, hem müslümanız. AB komisyonun 2023 yılı Türkiye raporunu yırtıp atıyoruz.
Türk devlet ve toplum felsefesinin merkez değeri adalettir. Türk ve islam düşünürleri adaleti ortak denge olarak tarif etmişlerdir. Asıl olan adalettir. Hukuk esas olarak adaletin vasıtasıdır. Pozitif tartışmalar, makul öneriler, milletin hakkını gözeten açıklamalar hukukun üstünlüğünü güçlendirecektir. Kriz bekleyenlere, kriz düşü kuranlara açık söylüyorum ki hevesleri kursaklarında kalacak. Bunun yanında var olan sorunun kaynağına inmeden, sağlam çözüm yollarının inşası zordur. Anayasa Mahkemesi adalet düzeninin safrası ve sancısıdır. Anayasa Mahkemesi'nnin bireysel başvuru incelemelerinde yasa koyucunun hükümlerini yok sayması vakayi hayriyeden sapma halidir. TİP'ten Hatay Milletvekili seçilen ve Gezi Parkı davasından kesinleşen 18 yıl cezası bulunan Can Atalay'ın başvurusunun 3 ay gibi kısa sürede sonuçlandırılması, HDP'nin kapatma davasında aynı hassasiyetin niye gösterilmediği akıllara gelmiştir.
CHP'YE OTURMA EYLEMİ TEPKİSİ: BU MİLLET SİZİ OSMANLI ŞAMARINI VURA VURA KALDIRACAK
Yargıya saygı mecburidir. Bu kararın gereği TBMM'de derhal yapılmalı ve konu kapatılmalıdır. Anayasa Mahkamesi ile Yargıtay arasında hiyerarşik bir düzen yoktur. Anayasa Mahkemesi'nin millet vicdanına ihlal kararları yeniden yargılama sebebdir. Anayasa Mahkemesi TBMM'ye karşı yetki alanını genişleterek ihlal kararı vereceğini ilan etmektedir. Gazi Meclis Anayasa Mahkemesi'nin vesayeti altında değildir. Milletin üstünde bir güç olamaz. TBMM'de oturma eylemi yapan güruhun Yargıtay'a laf etmesi küstahlıktır. Oturanlara sesleniyorum, siz oturmaya devam edin, Türk milleti size Osmanlı şamarını vura vura 31 Mart'ta kaldırmasını da bilecek.
AYM ile Yargıtay arasında hiyararşik bir sorun yoktur. AYM'nin millet vicdanına ihlal kararları. Gazi Meclis yargı vesayetinin altında değildir. Oturma eylemi yapanların yargıtaya laf etmesi küstahlıktır, seviyesizliktir. AYM, yargıya parmak sallamaktadır. AYM yetkilerini aştı, yargısal aktivizm yaptı.
Nerede bir suçlu varsa, nerede ihanet eden varsa kardeşliğimizi bozan varsa AYM tarafından hak ihlali ile ödüllendirilmektedir.
Demirtaş lehine hak ihlali kararı veren AYM'dir. PKK'lı ve FETÖ'cülere can simidi uzatan AYM'dir. Sınır içinde ve sınır ötesinde başını ezdiklerimizin sırtını sıvazlayan AYM'dir. Böyle giderse Gülen ile Karayılan'a hak ihlali ile kucak açacaktır. Bize göre Yargıtay görevini eksiksiz yapmıştır. Bunun gerisinde AYM'nin lekeli kararları vardır. Şehidin haklarını yok sayanların yakasından tutmak boynumuzun borcudur. Sabır göstermemiz söz konusu değildir.
Geldiğimiz bu aşamada karşımıza iki seçenecek çıkmaktadır, AYM ya kapatılmalı ya da yeniden yapılandırılmadır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ASİL-YEDEK isim listesi | 2023 Sağlık Bakanlığı 3. dönem kura çekimi sonuçlar ne zaman açıklanır? yhgm.saglik.gov.tr sorgulama
- Etna Yanardağı nerede, hangi ülkede, patladı mı? Yeniden alevler yükselen Etna Yanardağı yüksekliği kaç metre, patlayacak mı? Son güncel gelişmeler...
- Uzmanlar tabloyu çıkardı! İstanbul, İzmir, Sakarya ve diğer iller tehdit altında! %90'lık korkunç bilanço...
- Ara tatil uzatıldı mı, okullar ne zaman açılıyor? 2023-2024 Kasım ara tatil kaç gün sürecek, günleri uzadı mı, tatil ne zaman bitecek?
- Asgari ücrette 5 maddelik zam ortaya çıktı! Milyonlarca işçiye refah paysız 17.803 TL maaş! 2024 aylıkları kalem kalem hesaplandı
- Milyonlarca öğrenciye duyuruldu: 5.500 TL IBAN'a yatacak! Vergisiz telefon başvuru şartları sıralandı! ÖTV'siz, KDV'siz telefon başvurusu nereden yapılır?
- SSK, Bağ-Kur, 4C'liye müjde geldi! 14-17-18-20-22-23-25 Kasım'da tahsis numarasına göre yatıyor! Emekliye ödeme takvimi şekillendi!
- Baraj doluluk oranı güncel | İSKİ 13 Kasım İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç, arttı mı? Sağanak yağışlar sonrası su seviyesi yükseldi mi?
- KYK kredi faizi kalktı mı? 2023-2024 GSB öğrenim kredisi geri ödeme faizi ne kadar, kaç taksitte ödeniyor? Kredi borcu ertelenir mi?
- Sadece yüksek IQ'ya sahip kişiler görüyor! 25 saniye içinde 7 çitayı 300 kişiden sadece 10 kişi bulabildi!
- Gelinim Mutfakta 13 Kasım puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...
- 150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ SON DURUM! İlk önce o illere verilecek! 2 yıl geri ödemesiz, faizsiz evlilik kredisi şartları, Aile ve Gençlik Bankası...