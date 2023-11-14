MHP lideri Devlet Bahçeli’den AYM’ye çok sert tepki: Ya kapatılmalı ya yeniden düzenlenmeli

İSRAİL'İN KORKAK VE ACİZ OLDUĞU BİR KEZ DAHA TESCİLLENDİ

7 Ekim'den bugüne Filistin'in kanı akmakta. Mazlumların feryadı dünyanın tamamında yankılanmakta. İsrail saldırıları hiçbir kural tanımadan devam etmekte. Netanyahu katliamları aralıksız sürdürme mesajı verdi. İsrail çatışma bölgesinde sıkıştı. Çok ağır kayıplar veren İsrail'in karşısındaki güçlerin çevresinden dolanarak aşmayı hedeflemekte. Masum insanları katletmektedir. El şifa hastanenin vurulması İsrail'in savaş suçları siciline yenisini ekledi. İsaril'in korkak ve aciz olduğunu bir kez daha tescilledi.

Filistinliler zorla yurtlarından çıkarılmak istenmektedir. Avrupa Birliği'nin Gazze'de çatışmalara ara verilmesi çağrısı, caydırıcılığı olmayan kuru laf kalabalığıdır. Batı iki yüzlü ve çifte standartlıdır.

Bildiğiniz gibi 11 Kasım'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da İslam İşbirliği Teşkilatı Gazze konulu toplanmıştır. Riyad zirvesinde Sayın Cumhurbaşkanımız kadar samimi duruş sergileyen hiç kime olmamıştır. Gazzeli masumlar kirli su içerken, milyar dolarlar içerisinde yüzen kaymak tabaka rahat mıdır.