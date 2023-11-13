13 Kasım 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Türkiye Yunanistan arasından kritik toplantı

Türkiye Yunanistan arasından kritik toplantı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.11.2023
ABONE OL
Türkiye Yunanistan arasından kritik toplantı

Son dakika haberi...Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Türk ve Yunan heyetleri arasında, Güven Arttırıcı Önlemler (GAÖ) toplantısının yeni turunun gerçekleştirildiğini bildirdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA