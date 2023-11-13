İşte isim isim İmamoğlu'nun troll ordusu! Kılıçdaroğlu'nun destekçisi CHP'yi karıştırdı
CHP'de skandalllar Kurultay'daki seçim sonrası ifşa olmaya devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu, Kurultay'da Genel Başkanlık yarışını Özgür Özel'e kaybetti ve görevini devretti. Öte yandan CHP'de Genel Başkan değişti ama "skandallar partisi" olma geleneği değişmedi. Kılıçdaroğlu destekçisi CHP'li Tolga Erdoğan bu kez de partide Ekrem İmamoğlu'nun yönlendirdiği troll ordusunu deşifre etti. İstanbul Planlama Ajansı (IPA) ile Ankara'da Mekik Plazadan yönetilen ve sosyal medyada itibar suikasti düzenleyen isimler tek tek ifşa oldu.
Kemal Kılıçdaroğlu, 13 yıllık CHP Genel Başkanlığı macerasını sonlandırdı. Son dakikaya kadar koltuğunu devretmemekte direnen Kılıçdaroğlu, Kurultay'da Özgür Özel'e 2.tur sonrası büyük bir farkla kaybetti.
CHP'DE "KÖTÜ ŞÖHRET" DEĞİŞMEDİ!
Ekrem İmamoğlu'nun desteklediği Özgür Özel'in Kurultay zaferi ise ciddi iddialarla gölgelendi. "Skandallar partisi" olarak anılan partide yine bomba gelişmeler yaşanıyor. Kılıçdaroğlu destekçisi CHP'li Tolgahan Erdoğan, partideki "kirli" pazarlıklar ve ilişkileri deşifre etmeyi sürdürüyor.
KILIÇDAROĞLU DESTEKÇİSİ İSİMDEN BOMBA İDDİALAR!
Tolgahan Erdoğan, sosyal medyadan dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Partide İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun komutasında bir trol ordusunun yer aldığını belirten Erdoğan, bu ekibin siyasi rakiplerine verilen emirle itibar suikastı düzenlediğini ifade etti. Operasyonların merkezinin ise İstanbul Planlama Ajansı (IPA) ve Ankara'da Mekik Plaza olduğunu söyledi.
İSTANBUL PLANLAMA AJANSI'NDAN YÖNTİLEN TROL ORDUSU!
"Ekrem İmamoğlu'nun trol ordusu ifşa oldu" diyen CHP'li Tolgahan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde: Sosyal Medyada troll orduları kurarak, medya, youtuber, sosyal medya haber siteleri ve gazeteciler ile iltisaklı çalışan bunların üzerinden dezonformasyon yapan, insanlara itibar suikasti gerçekleştiren , toplum üzerinde algı, siyasilere yönelik itibar suikastliğine varana kadar operasyon çeken, İstanbul Planlama Ajansı (IPA) ve Ankara'da Mekik Plazadan yönetilen bu ekipler derhal çökertilmelidir.
"HTS KAYITLARI VE BANKA HESAPLARININ İNCELENMESİ YETERLİ"
Burada adını yazdığım isimler bu ekiplerin sadece bir kısmıdır. Daha detaylı bilgileri hem ilgili makamlarla , hem de sosyal medyada sizlerle yakın bir süreçte paylaşacağım. Ilgili makamların sadece bu isimlerin HTS kayıtlarını, banka hesaplarını ve bazı teknik konuları incelemesi yeterli olacaktır diye düşünüyorum.
O isimler: Emrah Şahan, Murat Ongun, Emrah Bağdatlı, Onursal Adıgüzel, Dilara Dalbudak, Utku Dogruyol, Mücahit Avcı, Muhammet Emre Topal, Samet Burak Sarı, Sercan Kılıç, Resul Burak Yıldırım, Ozan Işık, Şöhret Can Kolsuz, Ozan Özgür Doğru, Doğuş Doğukan Celasun
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