İşte isim isim İmamoğlu’nun troll ordusu! Kılıçdaroğlu’nun destekçisi CHP’yi karıştırdı

"HTS KAYITLARI VE BANKA HESAPLARININ İNCELENMESİ YETERLİ"

Burada adını yazdığım isimler bu ekiplerin sadece bir kısmıdır. Daha detaylı bilgileri hem ilgili makamlarla , hem de sosyal medyada sizlerle yakın bir süreçte paylaşacağım. Ilgili makamların sadece bu isimlerin HTS kayıtlarını, banka hesaplarını ve bazı teknik konuları incelemesi yeterli olacaktır diye düşünüyorum.