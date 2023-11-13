İP için CHP bin dereden su getirse yine de arınamaz! Değişim Akşener’i ikna etmedi! Herkes kendi yoluna gidiyor

Zorlu, İYİ Parti'de son dönemde yaşanan istifalarla ilgili soruya ise şu karşılığı verdi:

"Biz bu yolculuğa devam ederken, kimsenin bize bir baskı aracı olarak herhangi bir argümanı kullanmasına izin vermeyeceğiz. Bu anlamda bizden arkadaşlarımız ayrılabilirler, başka partilerde siyaset yapmak isteyebilirler. Bunlar daha önce de başka partilerde yaşanmış gelişmeler… Bizim aramızdan ayrıldıktan sonra partimizi zedeleyici, gerçek dışı iddialarda, ifadelerde bulunan arkadaşların bu değerlendirmelerine dikkat etmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü İYİ Partiye yapılan bu saldırılara, bu şekilde ortak olma niyeti taşıyanların karşısında biz de gerekli açıklamaları yapmaktan geri durmayacağız."