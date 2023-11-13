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Son dakika haberi | A Haber’e iftira atan Sedef Kabaş’a tazminat cezası

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.11.2023 Güncelleme Tarihi: 13.11.2023
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Son dakika haberi | A Haber’e iftira atan Sedef Kabaş’a tazminat cezası

Turkuvaz Medya Grubu Hukuk İşleri Grup Başkanı ve Avukat Fatih Savaş, A Haber’e yönelik yaptığı bir paylaşımda iftira atan CHP yandaşı sözde gazeteci Sedef Kabaş’a yönelik verilen hukuk mücadelesinin sonuç verdiğini ve mahkemenin Kabaş’ı 10 bin TL manevi tazminat cezasına çarptırdığını duyurdu.

SON DAKİKA | Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Turkuvaz Medya Grubu Hukuk İşleri Grup Başkanı ve Avukat Fatih Savaş, "Sedef Kabaş'ın Müvekkilim a Haber televizyonu hakkında kasıtlı olarak kullandığı hakaret ve iftiralar nedeniyle, Sedef Kabaş'ın Müvekkilim a Haber televizyonuna 10 bin TL manevi tazminat ödemesine mahkemece karar verildi. Yalan ve iftiraya karşı tüm gücümüzle mücadeleye devam ediyoruz. Saygılarımızla" ifadelerine yer verdi.

KABAŞ'TAN A HABER'E KARŞI KARA PROPAGANDA

Sedef Kabaş, sosyal medya platformu 'X'te, A Haber yayınıyla ilgili yaptığı alçak paylaşımla hem A Haber'i hem de vatandaşları hedef alarak, "Bu haber doğru mu? A Haber, demek 'yalan haber üretme merkezi' demek ama bu kadarını da yapamazlar diye düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Halk TV’deki alçak iftira cezasız kalmadı!

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