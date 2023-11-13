Son dakika haberi | A Haber’e iftira atan Sedef Kabaş’a tazminat cezası

KABAŞ'TAN A HABER'E KARŞI KARA PROPAGANDA

Sedef Kabaş, sosyal medya platformu 'X'te, A Haber yayınıyla ilgili yaptığı alçak paylaşımla hem A Haber'i hem de vatandaşları hedef alarak, "Bu haber doğru mu? A Haber, demek 'yalan haber üretme merkezi' demek ama bu kadarını da yapamazlar diye düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

