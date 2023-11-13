13 Kasım 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri AK Parti'de yerel seçimler hazırlığı! Aday adaylarının dikkatine: Ertelendi

AK Parti'de yerel seçimler hazırlığı! Aday adaylarının dikkatine: Ertelendi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.11.2023 Güncelleme Tarihi: 13.11.2023
ABONE OL
AK Parti’de yerel seçimler hazırlığı! Aday adaylarının dikkatine: Ertelendi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, parti teşkilatında yapılması planlanan yerel seçimler aday adayı başvurularının ve temayül yoklaması tarihlerinin ertelendiğini duyurdu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA