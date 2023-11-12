12 Kasım 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri ABD uçağı Doğu Akdeniz'de düştü

ABD uçağı Doğu Akdeniz'de düştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.11.2023 Güncelleme Tarihi: 12.11.2023
ABONE OL
ABD uçağı Doğu Akdeniz’de düştü

Son dakika: ABD uçağı Doğu Akdeniz'de düştü! Yakıt ikmali sırasında düşen askeri uçaktaki 5 ABD askeri öldü.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA