12 Kasım 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Bakan Yerlikaya duyurdu! PKK'nın kış hazırlıklarına operasyon! İnleri tarumar edildi

Son dakika | Bakan Yerlikaya duyurdu! PKK'nın kış hazırlıklarına operasyon! İnleri tarumar edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.11.2023 Güncelleme Tarihi: 12.11.2023
ABONE OL
Son dakika | Bakan Yerlikaya duyurdu! PKK’nın kış hazırlıklarına operasyon! İnleri tarumar edildi

Son dakika haberi...İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12 ilde düzenlenen ‘Kahramanlar’ operasyonunda, bölücü terör örgütü mensuplarının kırsalda kış aylarında barınmak için hazırladıkları 42 mağara, sığınak ve deponun imha edildiğini açıkladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA