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Son dakika: Yargıtay-AYM arasında yetki tartışması! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan flaş açıklama: Krizler yeni anayasayla çözülür

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Giriş Tarihi: 11.11.2023 Güncelleme Tarihi: 11.11.2023
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Son dakika: Yargıtay-AYM arasında yetki tartışması! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan flaş açıklama: Krizler yeni anayasayla çözülür

Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya'daki Yargı Teşkilatı Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Yargıtay-AYM arasında yetki tartışmasıyla ilgili konuşan Bakan Tunç, "Krizler yeni anayasayla çözülür" ifadelerini kullandı.

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