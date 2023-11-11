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DEPREM SON DAKİKA! Antalya Manavgat, Muğla, Mersin... Az önce deprem mi oldu? 11 Kasım 2023 AFAD Kandilli son depremler listesi!

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.11.2023 Güncelleme Tarihi: 11.11.2023
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DEPREM SON DAKİKA! Antalya Manavgat, Muğla, Mersin... Az önce deprem mi oldu? 11 Kasım 2023 AFAD Kandilli son depremler listesi!

"Az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Son dakika haberine göre, bugün saat 12.05'te Antalya'nın Manavgat ilçesi açıklarında 4.2 şiddetinde bir deprem yaşandı. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, deprem yerin 89 kilometre derinliğinde kaydedildi. İşte, 11 Kasım 2023 AFAD Kandilli son depremler listesi...

Son dakika haberine göre, saat 12.05'te Antalya'nın Manavgat ilçesi açıklarında 4.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, deprem yerin 89 kilometre derinliğinde kaydedildi.

ANTALYA'DA KORKUTAN DEPREM!

🚨 Büyüklük: 4.2
❗️ Derinlik: 89.75 km
🗓 Tarih: 11.11.2023
⏰ Saat: 12:05:32
📍 Merkez Üssü: Akdeniz - [30.36 km] Alanya (Antalya)
🔭 Kaynak: AFAD

AFAD KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ 2023!

SON DEPREMLER

2023.11.11 10:57:59 39.1607 29.4213 6.2 -.- 1.9 -.- PUSATLAR-CAVDARHISAR (KUTAHYA) İlksel
2023.11.11 10:46:46 38.6658 26.6405 9.7 -.- 2.7 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.11.11 10:41:50 37.8593 26.9400 6.8 -.- 2.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.11.11 10:08:04 36.3583 34.1567 1.9 -.- 1.7 -.- ARKUM-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2023.11.11 10:02:59 38.0947 36.1917 5.0 -.- 2.0 -.- AVCIPINARI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.11.11 08:45:54 38.1488 37.8042 5.0 -.- 2.2 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.11.11 08:23:29 37.4875 36.9160 6.3 -.- 1.9 -.- SEREFOGLU-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.11 07:44:23 38.0913 36.2037 3.8 -.- 2.9 -.- AVCIPINARI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.11.11 07:12:22 36.2832 36.2390 5.4 -.- 1.4 -.- AKCAOVA-(HATAY) İlksel
2023.11.11 07:09:30 38.0882 37.5558 9.7 -.- 2.0 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.11.11 06:06:08 36.3673 35.8027 10.5 -.- 1.7 -.- KONACIK-ARSUZ (HATAY) İlksel
2023.11.11 06:04:56 34.6658 32.5465 13.9 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2023.11.11 05:50:41 38.2860 38.2333 8.4 -.- 1.6 -.- YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.11.11 05:31:00 36.4108 36.4737 5.4 -.- 1.7 -.- AKKUYU-KUMLU (HATAY) İlksel
2023.11.11 05:26:10 36.9645 27.1013 8.4 -.- 2.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2023.11.11 05:19:08 36.9302 27.5857 3.6 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.11.11 04:59:43 36.9348 27.0518 5.0 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2023.11.11 04:55:52 36.9423 26.9987 8.7 -.- 4.1 3.8 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2023.11.11 04:53:24 36.9510 27.0915 5.8 -.- 3.7 3.6 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2023.11.11 04:36:48 37.8802 36.0905 6.0 -.- 1.8 -.- TULU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.11.11 04:32:48 40.7152 34.1142 6.5 -.- 2.1 -.- YESILCAT-BAYAT (CORUM) İlksel
2023.11.11 04:32:22 37.7712 36.5990 1.1 -.- 2.1 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.11 04:16:19 36.9880 36.7350 4.7 -.- 1.3 -.- YESILOVA-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.11.11 03:14:57 38.3415 37.2600 8.4 -.- 1.4 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.11 03:11:19 38.0088 37.6417 10.6 -.- 1.5 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.11.11 06:04:56 34.6658 32.5465 13.9 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2023.11.11 05:50:41 38.2860 38.2333 8.4 -.- 1.6 -.- YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.11.11 05:31:00 36.4108 36.4737 5.4 -.- 1.7 -.- AKKUYU-KUMLU (HATAY) İlksel
2023.11.11 05:26:10 36.9645 27.1013 8.4 -.- 2.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2023.11.11 05:19:08 36.9302 27.5857 3.6 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.11.11 04:59:43 36.9348 27.0518 5.0 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2023.11.11 04:55:52 36.9423 26.9987 8.7 -.- 4.1 3.8 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2023.11.11 04:53:24 36.9510 27.0915 5.8 -.- 3.7 3.6 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2023.11.11 04:36:48 37.8802 36.0905 6.0 -.- 1.8 -.- TULU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.11.11 04:32:48 40.7152 34.1142 6.5 -.- 2.1 -.- YESILCAT-BAYAT (CORUM) İlksel
2023.11.11 04:32:22 37.7712 36.5990 1.1 -.- 2.1 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.11 04:16:19 36.9880 36.7350 4.7 -.- 1.3 -.- YESILOVA-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.11.11 03:14:57 38.3415 37.2600 8.4 -.- 1.4 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.11 03:11:19 38.0088 37.6417 10.6 -.- 1.5 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

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