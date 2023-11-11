Hekim göçünde son sırada yer aldı: Türkiye doktorlarına emanet!

"GRİ KOD UYGULAMASINA PİLOT OLARAK BAŞLADIK"

Hayatın hiçbir alanında hangi şekilde olursa olsun şiddetin yer almaması gerektiğini vurgulayan Koca, "Tüm insani bağları yok eden şiddet konusunda desteğinizle önemli bir kanuni düzenleme yapılmıştır. Sağlıkta özellikle Beyaz Reformdan sonra Beyaz Kod verilen şiddet olayı sayısı ortalama 1 milyon kişide 23'ten 12'ye düşmüş. Yani Beyaz Kod giderek azalıyor. Şiddetle ilgili İçişleri Bakanlığımızla Gri Kod uygulaması başlatıyoruz. Temel amacı; hukuki süreç başladığı için önde potansiyel bir durum varsa hem başhekim yardımcısını, hem polisi hem de güvenliği uyarmak üzerine olan bir uygulama. Hem polis sayımızı hem de güvenlik elemanı sayımızı artırmak üzere kurulu bir uygulama. Buna da pilot olarak başladık, çok yakın zamanda bütün ülkeye yaygınlaştırmış olacağız" ifadelerine yer verdi.