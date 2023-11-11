Hekim göçünde son sırada yer aldı: Türkiye doktorlarına emanet!
Türkiye’de hekimlerin, Avrupa’ya göç fırtınası başlattığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı rakamlarla tescillendi. OECD raporuna göre, en fazla göç veren ülkeler Romanya, Mısır, Pakistan ve İngiltere oldu. Türkiye ise listenin son sıralarında yer aldı. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2024 yılı bütçe görüşmelerinde doktorların yurt dışına göçü ile ilgili açıklamalarda bulundu.
İyi hal belgesi alan Türk doktorların sadece 3'te 1'i yurt dışında yaşıyor. Bin 359 doktorun iyi hal belgesi aldığı 2022 yılında, 450 doktor yurt dışında çalışmaya başladı. Bu yıl ise bin 321 doktorun iyi hal belgesi aldığı sadece 401'inin yurt dışına gittiği öğrenildi. Gidenlerin ise 3'te 2'sinin pratisyen olduğu belirtildi.
SANILDIĞI GİBİ GÖÇ YOK
Doktorların en sık göç ettiği ülkeler arasında Katar, Kuveyt ve Dubai yer aldı. Romanya'da doktorların yüzde 37,2'si, Mısır'da 16,8, Pakistan'da 10,6, İngiltere'de 8,6, Polonya'da 8,1, Hindistan'da 7,3, Almanya'da 5,0 ve Rusya'da ise 3,1 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bu oran ise yüzde 0,19 olarak hesaplandı.
REFORMLARIN YANSIMASI
Türkiye'nin sağlık alanında önemli ilerlemeler kaydettiğine dikkat çeken OECD'nin sağlık istatistikleri raporu, Türkiye'nin uluslararası konumunu güçlendirdiğine işaret etti. Aynı zamanda sağlık hizmetlerindeki gelişmelerin, Türkiye'nin sağlık sektöründe önemli reformlar gerçekleştirmesinin bir yansıması olduğunu gözler önüne seriyor.
"BEYAZ REFORM KAMUYA DÖNÜŞLERİ HIZLANDIRDI"
Bakan Koca, konuşması esnasında kamu ve özel hastanelerde çalışan hekim sayısına da değinerek, şu ifadeleri kullandı:
"Beyaz Reformdan sonra uzman hekim sayısı 48 bin 858'den 55 bin 923'e yani 7 bin 65 sadece uzman sayısında artış oldu, kamuya dönüş oldu. Özel sektörde ise 31 bin 622'den 30 bin 510, yani bin 112 azaldı. Özel artmadı yani Beyaz Reform özelden kamuya dönüşü hızlandırdı."
"2023 YILINDA 401 HEKİMİN YURT DIŞINA ÇIKTIĞI GÖRÜLÜYOR"
Koca, 2022 yılında yurtdışında çalışan sayısının sadece 450 kişi olduğunu kaydederek, "2023'de bin 321 kişinin 401'inin yurt dışına çıktığı görülüyor. 401'in de 250'si pratisyen ve asistan, 149 uzman hekim. Dolayısıyla, yurt dışına gidenlerin 3'te 1'inin uzman, 3'te 2'sinin pratisyen olduğunu görüyoruz. Hekimler daha çok Katar, Kuveyt ve Dubai'ye gidiyorlar, sonra ise Almanya'ya. Biz 30, 40, 50 bin dolarlar veremiyoruz, bizden dolayı değil. Bir de eğitim amaçlı gidiyorlar. 205 bin hekimimiz var. Kaçı gidiyor, 401, 450, 500, 600 olsun. Yani binde 1,9, 2 olsun, 2 buçuk olsun, 3 olsun 4 olsun" şeklinde konuştu.
OECD verilerine değinen Koca, "Almanya hekiminin yüze 5'i yani 18 bin 800'ü, İngiltere'nin yüzde 8,6'sı yani 18 bin 314 hekimi yurt dışında. Bununla biz kıyaslanabilir miyiz? Dünyada pandemi sonrası olan durumun bizdeki yansımasını ne kadar minimal olduğunu söylüyorum" açıklamasında bulundu.
"GRİ KOD UYGULAMASINA PİLOT OLARAK BAŞLADIK"
Hayatın hiçbir alanında hangi şekilde olursa olsun şiddetin yer almaması gerektiğini vurgulayan Koca, "Tüm insani bağları yok eden şiddet konusunda desteğinizle önemli bir kanuni düzenleme yapılmıştır. Sağlıkta özellikle Beyaz Reformdan sonra Beyaz Kod verilen şiddet olayı sayısı ortalama 1 milyon kişide 23'ten 12'ye düşmüş. Yani Beyaz Kod giderek azalıyor. Şiddetle ilgili İçişleri Bakanlığımızla Gri Kod uygulaması başlatıyoruz. Temel amacı; hukuki süreç başladığı için önde potansiyel bir durum varsa hem başhekim yardımcısını, hem polisi hem de güvenliği uyarmak üzerine olan bir uygulama. Hem polis sayımızı hem de güvenlik elemanı sayımızı artırmak üzere kurulu bir uygulama. Buna da pilot olarak başladık, çok yakın zamanda bütün ülkeye yaygınlaştırmış olacağız" ifadelerine yer verdi.
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