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Başkan Recep Tayyip Erdoğan 8’inci Olağanüstü İslam Zirvesi’ne katılmak üzere Riyad’a gidiyor

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Giriş Tarihi: 10.11.2023 Güncelleme Tarihi: 10.11.2023
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan 8’inci Olağanüstü İslam Zirvesi’ne katılmak üzere Riyad’a gidiyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail’in Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarına ve Filistin halkına yönelik saldırılarını ele almak üzere tertiplenen 8’inci Olağanüstü İslam Zirvesi’ne katılmak üzere 11 Kasım 2023 tarihinde Riyad’ı ziyaret edecek.

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