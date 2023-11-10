10 Kasım 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri "Sahte Atatürk" yine köşeyi döndü! Söğüşlemek için 09.05'te yayın açtı! Çok sayıda kişi "Atam" diyerek binlerce lira gönderdi....

"Sahte Atatürk" yine köşeyi döndü! Söğüşlemek için 09.05'te yayın açtı! Çok sayıda kişi "Atam" diyerek binlerce lira gönderdi....

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.11.2023 Güncelleme Tarihi: 10.11.2023
ABONE OL
Sahte Atatürk yine köşeyi döndü! Söğüşlemek için 09.05’te yayın açtı! Çok sayıda kişi Atam diyerek binlerce lira gönderdi....

Mustafa Kemal Atatürk vefatının 85. yılında Türkiye'nin 81 ilinde yapılan etkinliklerle anılırken Atatürk'ün ismini kullanarak kendi reklamlarını yapmanın peşine düşen sosyal medya fenomenleri bugün bile gündem oldu. Atatürk'e benzerliğiyle tanınan TikTok fenomeni Serdal Görel, sabah saat 09.05'te açtığı canlı yayın sırasında takipçilerinden yüksek miktarda para topladı. 29 Ekim'de de yaklaşık 1 milyon TL bağış toplayan Görel'in çok sayıda takipçi yorumlarda "Atam" diye seslendi. İşte detaylar...

Askeri dehasıyla Türk ve dünya tarihine adını yazdıran Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938'de Dolmabahçe Sarayı'nda saat 9'u 5 geçe hayata gözlerini yumdu.

ATATÜRK'ÜN NAAŞI 10 KASIM 1953'TE ANITKABİR'E NAKLEDİLDİ

Atatürk'ün Türk bayrağına sarılı tabutu, Dolmabahçe Sarayı büyük tören salonunda bir katafalk üzerine yerleştirilerek 3 gün süreyle milletin ziyaretine bırakıldı.

Cenaze, daha sonra 20 Kasım 1938'de Ankara'ya getirildi ve 21 Kasım 1938'de büyük törenle Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine konuldu. Cenaze törenine bütün dünya devletleri özel temsilciler gönderdi. Törende, Çanakkale'de ve diğer muharebelerde Atatürk'e karşı savaşmış yabancı generaller de yer aldı. Atatürk'ün naaşı, ölümünün 15'inci yılı olan 10 Kasım 1953'te Anıtkabir'e nakledildi.

ATATÜRK'Ü BİLE KULLANIYORLAR

Atatürk'ün vefatının üzerinden 85 yıl geçerken Türkiye'de farklı etkinlikler düzenlenerek Atatürk anıldı. Ancak Atatürk'ün ismini kullanarak kendisinin reklamını yapan sosyal medya fenomenleri bugün bile gündem oldu.

ATATÜRK'E BENZEYEN ADAM YİNE BÜYÜK PARA TOPLADI

Mustafa Kemal Atatürk'e benzeyen TikTok fenomeni Serdal Görel, sabah saat 09.05'te açtığı canlı yayın sırasında takipçilerinden yüksek miktarda para topladı.

29 EKİM'DE MİLYONLUK OLDU

TikTok uygulamasında yayın açan Serdar Görel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda dudak uçuklatan bir miktarda bağış toplamıştı. Atatürk'e benzerliğiyle dikkat çeken sosyal medya yayıncısının 2 saat içerisinde yaklaşık 1 milyon lira bağış aldığı ileri sürüldü.

UZAKLARA BAKARAK KALP YAPTI

Görel'in o anlarda eliyle kalp simgesi yapması ve uzaklara baktığı anlar kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

DİKKAT ÇEKEN YORUMLAR
Yayın sırasında yapılan yorumların da dikkat çektiği; yorumlarda ise "Atam" yorumlarının yapıldığı ve bazı takipçilerce yapılan yorumlarda da gözyaşı emojisinin kullanıldığı iddia edildi.

İZMİR MARŞI AÇIP PARA TOPLUYOR

Aynı zamanda insanların duygularını sömüren yayıncının, İzmir Marşı ile açtığı yayınlarda izleyicilerden hediye topladığı da ortaya çıktı.

Sahte Atatürk yine köşeyi döndü! Söğüşlemek için 09.05’te yayın açtı! Çok sayıda kişi Atam diyerek binlerce lira gönderdi.... "SAHTE ATATÜRK" YİNE KÖŞEYİ DÖNDÜ! SÖĞÜŞLEMEK İÇİN 09.05'TE YAYIN AÇTI! ÇOK SAYIDA KİŞİ "ATAM" DİYEREK BİNLERCE LİRA GÖNDERDİ....

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA