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İmamoğlu'nun kara defteri kabarıyor! CHP'li belediyeden yine bir hizmet sorunu! Vatandaşlar yine mağdur

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.11.2023
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İmamoğlu’nun kara defteri kabarıyor! CHP’li belediyeden yine bir hizmet sorunu! Vatandaşlar yine mağdur

İstanbul'un başına bela olan CHP yönetimi 'hizmet' kelimesinin ne olduğunu bile bilmeyen bir vaziyette, vatandaşa çile çektiriyor. İmamoğlu ve ekibi İstanbulluyu her gün yeni ulaşım skandalıyla baş başa bırakmaya devam ediyor. Bu sefer de, Şişli Çağlayan Durağı'nda bir metrobüsün arızalanması sonucu seferlerde aksama yaşandı. Cevizlibağ istasyonundaki bazı vatandaşların araçlara binebilmek için metrobüs yolunda yürüdü.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldiği günden beri İstanbul halkına zulüm olmaya devam ediyor.

İstanbul'da göreve geldiği günden bu yana şehrin sorunlarını çözmek yerine işleyen düzeni de bozdu.

İstanbullu her gün ya metrobüs arızasıyla ya da İETT kazasıyla savaşmaya mahkum olurken bunu son örneği ise Şişli'de yaşandı.

Söğütlüçeşme'den Avcılar istikametine giden metrobüs, Şişli Çağlayan Durağı'nda henüz belirlenemeyen nedenle arızalandı. Bozulan metrobüsün yolu kapatması sonucunda seferlerde aksama yaşandı. Uzun araç kuyruğu oluştu, duraklarda yolcu yoğunluğu meydana geldi.

VATANDAŞLAR MAĞDUR OLDU

Seferler Beylikdüzü yönüne doğru Söğütlüçeşme yolundan kısmen gerçekleştirilirken, yolcular ters yönde duran metrobüs araçlarına yolun diğer tarafına geçerek binebildi. Arıza, diğer duraklarda araç bekleyen vatandaşları da etkiledi.

Cevizlibağ ve Zincirlikuyu istasyonlarında kalabalığın arttığı görüldü. Cevizlibağ istasyonundaki bazı vatandaşların trafikte bekleyen araçlara binebilmek için metrobüs yolunda yürüdükleri gözlendi.

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