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Külliye'de Atatürk'ü anma programı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Giriş Tarihi: 10.11.2023 Güncelleme Tarihi: 10.11.2023
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Külliye’de Atatürk’ü anma programı! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen anma programında önemli açıklamalarda bulunuyor.

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