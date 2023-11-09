10 KASIM CUMA HUTBESİ KONUSU | Diyanet 10 Kasım Cuma Hutbesi konusu tam metin PDF! diyanet.gov.tr

CUMA HUTBESİ KONUSU 10 KASIM: AZİM VE GAYRET SAHİBİ BİR MÜMİN OLABİLMEK

Muhterem Müslümanlar!

Peygamber Efendimiz (s.a.s), bütün insanlığı, bir olan Allah'a inanmaya ve sadece O'na kul olmaya çağırdı. Mekkeli müşrikler, onun bu davetine icabet etmediler. Dahası ona cephe aldılar, düşmanlık ettiler. Her türlü zulüm ve baskıyı ona reva gördüler. Allah Resûlü (s.a.s) ise hiçbir zaman davasından vazgeçmedi. İnancını, azmini ve gayretini asla yitirmedi. Çünkü onun bir gayesi vardı. O gaye, yeryüzünün en değerli varlığı olan insanoğluna başıboş bırakılmadığını, sorumluluklarının olduğunu hatırlatmaktı.

Aziz Müminler!

Bugün, Müslümanların içinde bulunduğu sıkıntıların temel sebebi, inandıkları dava uğrunda yeterince azim ve gayretlerini gösterememeleridir. Bu uğurda, ahlaklı, dürüst, ilkeli ve disiplinli çalışma alışkanlıklarına gereken önemi verememeleridir. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s), bir hadisinde şöyle buyurmaktadır: "Allah Teâlâ, sizden birinin yaptığı işi en güzel şekilde yapmasından memnun kalır."