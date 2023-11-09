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Son dakika | Başkan Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Reisi Gazze'yi görüştü

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Giriş Tarihi: 09.11.2023 Güncelleme Tarihi: 09.11.2023
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Son dakika | Başkan Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Reisi Gazze’yi görüştü

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16. Zirvesi için bulunduğu Özbekistan'da, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya geldi. Görüşmede Gazze'deki insani krizin çözüm yolları konuşuldu.

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