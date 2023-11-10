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Toplu taşıma ücretsiz mi? 10 Kasım Cuma (bugün) İETT, metro, metrobüs, Marmaray, EGO, vapur bedava mı, ücretli mi?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.11.2023 Güncelleme Tarihi: 10.11.2023
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Toplu taşıma ücretsiz mi? 10 Kasım Cuma bugün İETT, metro, metrobüs, Marmaray, EGO, vapur bedava mı, ücretli mi?

10 Kasım, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 85. yıl dönümü, bu anlamlı günü coşku ve saygıyla karşılamak isteyen vatandaşlar, bugün yapılacak Atatürk'ü Anma törenlerine katılmayı planlıyor. Ancak birçok kişi, toplu taşımanın durumu ve özel günlerde uygulanan ücretsiz ulaşımın geçerliliği konusunda merak içinde. Peki 10 Kasım'da okullar tatil mi, ders işlenecek mi? Peki 10 Kasım Cuma (yarın) toplu taşıma ücretsiz mi?

10 Kasım, Atatürk'ü Anma Günü olarak ülkemizde dört bir yanında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 85. yıl dönümü anma törenleriyle anılacaktır. Atatürk'ün vefatının yıl dönümü için düzenlenen törenlerde, vatandaşlar saygı duruşunda bulunacaklardır. Bu kapsamda törenlere katılmaya hazırlanan vatandaşlar, 10 Kasım'da toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını öğrenmek amacıyla araştırmalara başlandı. Peki 10 Kasım Cuma (bugün) İETT, metro, metrobüs, Marmaray, EGO, vapur bedava mı, ücretli mi?

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

10 Kasım Atatürk'ü Anma veya Atatürk haftası olarak farklı isimlerde kutlanıyor. 10 Kasım 1938 yılında Atatürk'ün vefatının ardından Ulusal Yas ilan edilmiştir.10 Kasım tarihi resmi tatil değildir. Bu yıl 10 Kasım cuma gününe denk gelmektedir.

10 KASIM'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

10 Kasım'da toplu taşıma araçları ücretsiz olmayacak, aynı ücret tarifesi geçerli olacak. Toplu taşıma araçları dini ve milli bayramlarda ücretsiz hizmet vermektedir. 10 Kasım resmi tatil değildir. Dolayısıyla bu tarihte toplu taşıma araçlarında ücretsiz ulaşım hizmeti söz konusu değildir.

Geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi 10 Kasım'da İETT (otobüs, metrobüs, metro, tramvay) ücretsiz olarak hizmet vermeyecek ve normal ücret tarifesi uygulayacak.

Ulaşım araçları en son 29 Ekim tarihinde ücretsiz olarak kullanılabilmişti.

Cuma günü ülke genelinde kamu kurumlarında, okullarda ve çeşitli yerlerde etkinlikler düzenlenecek ve Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 85. yıl dönümü anılacak.

10 KASIM'DA ANITKABİR SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

10 Kasım, bu sene Cuma gününe denk geliyor. Ziyaretçi akınına uğrayacak olan Anıtkabir, 10 Kasım'da saat 09:00'da açılacak ve 16:00'da kapanacak. Anıtkabir, hafta içi ve hafta sonu ziyaretçileri kabul ediyor.

ANITKABİR ZİYARET GÜNLERİ VE SAATLERİ

Anıtkabir'in ziyarete açık olduğu saatler

1 Şubat - 14 Mayıs | 09.00 - 16.30

15 Mayıs - 31 Ekim | 09.00 - 17.00

1 Kasım - 31 Ocak | 09.00 - 16.00

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