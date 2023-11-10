Toplu taşıma ücretsiz mi? 10 Kasım Cuma (bugün) İETT, metro, metrobüs, Marmaray, EGO, vapur bedava mı, ücretli mi?

10 Kasım'da toplu taşıma araçları ücretsiz olmayacak, aynı ücret tarifesi geçerli olacak. Toplu taşıma araçları dini ve milli bayramlarda ücretsiz hizmet vermektedir. 10 Kasım resmi tatil değildir. Dolayısıyla bu tarihte toplu taşıma araçlarında ücretsiz ulaşım hizmeti söz konusu değildir.

Geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi 10 Kasım'da İETT (otobüs, metrobüs, metro, tramvay) ücretsiz olarak hizmet vermeyecek ve normal ücret tarifesi uygulayacak.

Ulaşım araçları en son 29 Ekim tarihinde ücretsiz olarak kullanılabilmişti.