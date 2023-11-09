09 Kasım 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri CHP'de Ekrem İmamoğlu Özgür Özel'in ensesinde! Hatay ziyaretinde peşine takıldı! HDPKK modelini örnek aldılar...

CHP'de Ekrem İmamoğlu Özgür Özel'in ensesinde! Hatay ziyaretinde peşine takıldı! HDPKK modelini örnek aldılar...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.11.2023
ABONE OL
CHP’de Ekrem İmamoğlu Özgür Özel’in ensesinde! Hatay ziyaretinde peşine takıldı! HDPKK modelini örnek aldılar...

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu devri kapanırken yaşanan kaos sonrası Ekrem İmamoğlu desteğini alan tavşan aday Özgür Özel partinin başına geçti. Seçimin ardından verilen pozlarda İmamoğlu "Esas lider benim" mesajı vermeye çalışırken Hatay'ı ziyaret edecek Özel'in peşine İmamoğlu da takılacak. İşte detaylar...

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu 13 yıldır oturduğu Genel Başkanlık koltuğunu Özgür Özel'e kaptırdı. Seçimin ardından Özgür Özel'i sıkı markaja alan "lider benim" pozu veren ve "köşe"lerle sıkıştıran İmamoğlu'nun Özel'i il gezilerinde gölge gibi takip edeceği öğrenildi.

BİRLİKTE HATAY'A GİDECEKLER

İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP yandaşı Şaban Sevinç sosyal medya üzerinden, "CHP başlıyor..." notuyla bir görsel paylaştı. Görselde Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun yan yana pozu yer alırken ikilinin 12 Kasım'da birlikte Hatay'da olacaklarına ilişkin bilgi verildi.

HDP'DE OLDUĞU GİBİ EŞ BAŞKANLIK MI?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte Hatay'a gitmesi hem HDP'de olduğu gibi "Eş Başkanlık" hem de "Tavşana sıkı markaj" olarak yorumlandı.

EMANETÇİ DEĞİL DE NE?

Bilindiği üzere CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 28 Mayıs'taki seçim yenilgisinin hemen ertesinde 'değişim' diyerek ortaya çıkmış, ilerleyen süreçte de rotayı İBB'ye kırarak Özgür Özel'i destekleyeceğini açıklamıştı.

Özel ise "İmamoğlu ile ortak hayallerimiz var" diyerek 'tavşan aday' formülünü tescillemişti.

Yaşananlar Özgür Özel için 'emanetçi başkan' yorumlarını da beraberinde getirirken Kurultayın ardından bu daha görünür oldu.

"LİDER BENİM ÖZGÜR" POZU

Kurultay gecesi Ekrem İmamoğlu paylaştığı fotoğrafla Özgür Özel'e "Lider benim, seni ben seçtirdim" mesajı verdi. İmamoğlu'nun "Lider benim" pozu sonrası Ekremci medya da harekete geçti.

ÖZGÜR ÖZEL'E MESAJ... "DEĞİŞİMİN ÖNDERİ İMAMOĞLU"

Saymaz, "Özel'in elini kaldırmak, 28 Mayıs'tan beri yan yana yürüdüğü, değişimin önderi İmamoğlu'na düştü" diyerek İmamoğlu'nu 'değişimin önderi' ilan etti.

CHP'YE HDPKK MODELİ: İMAMOĞLU EŞBAŞKAN

Saymaz, bununla da yetinmedi CHP'ye HDPKK modeli çizdi, Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin fiili eşbakanı olduğunu söyledi.

Saymaz şu ifadeleri kullandı;

"CHP, şimdiden sonra iki genç siyasetçinin fiili eşbaşkanlığıyla Türkiye'nin ikinci yüz yılına giriyor. CHP'den ümitlerini kesenlerin yaş evinde düğün bayram var. San ki kurultay değil, seçim kazandılar."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA