CHP’de Ekrem İmamoğlu Özgür Özel’in ensesinde! Hatay ziyaretinde peşine takıldı! HDPKK modelini örnek aldılar...

BİRLİKTE HATAY'A GİDECEKLER

İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP yandaşı Şaban Sevinç sosyal medya üzerinden, "CHP başlıyor..." notuyla bir görsel paylaştı. Görselde Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun yan yana pozu yer alırken ikilinin 12 Kasım'da birlikte Hatay'da olacaklarına ilişkin bilgi verildi.

HDP'DE OLDUĞU GİBİ EŞ BAŞKANLIK MI?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte Hatay'a gitmesi hem HDP'de olduğu gibi "Eş Başkanlık" hem de "Tavşana sıkı markaj" olarak yorumlandı.