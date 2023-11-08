Başkan Erdoğan Özbekistan'da! İşte gündemdeki konular
Başkan Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak için Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e geldi. Zirvede, ekonomik ilişkilerle birlikte İsrail'in Gazze'deki saldırılarının durdurulması ve Filistin'e yapılacak insani yardımın bir an önce ulaştırılması konusu ele alınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16'ncı Zirvesi'ne katılmak üzere, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İslam Kerimov Taşkent Uluslararası Havalimanı'nda Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov, Taşkent Valisi Shavkat Umurzakov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Bobur Usmanov, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar ve eşi Nurgül Bekar ile Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Alişer Azamhocayev karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da Taşkent'e geldi.
Ziyaret kapsamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9 Kasım Perşembe günkü Zirve oturumunda hitapta bulunması ve katılımcı liderlerle ikili görüşmeler yapması öngörülüyor.
Zirve çerçevesinde, "Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu Teşkilat'ın etkinliğinin artırılması, üye ülkeler arasında ticaret, ulaştırma ağları ve bağlantısallığın geliştirilmesi" gibi konularda fikir alışverişinde bulunulması planlanıyor.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ÖZBEKİSTAN CUMHURBAŞKANI MİRZİYOYEV İLE GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüşme gerçekleştirdi.
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