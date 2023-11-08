Başkan Erdoğan Özbekistan’da! İşte gündemdeki konular

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16'ncı Zirvesi'ne katılmak üzere Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e gelen Erdoğan, Mirziyoyev ile Taşkent Uluslararası İş ve Kongre Merkezi'nde bir araya geldi.

Görüşme basına kapalı gerçekleşti.