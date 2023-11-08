08 Kasım 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Bahis çetelerine Sibergöz Operasyonu! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu

Bahis çetelerine Sibergöz Operasyonu! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.11.2023 Güncelleme Tarihi: 08.11.2023
ABONE OL
Bahis çetelerine Sibergöz Operasyonu! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Sakarya Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 3 ilde "Sibergöz" operasyonu düzenlendiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Sakarya Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 3 ilde "Sibergöz" operasyonu düzenlendiğini duyurdu.

Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 43 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin; yasa dışı bahis sitelerinde kullanılmak üzere başkalarına ait banka hesaplarını 3.000 -10.000 TL karşılığında temin ettiği, suçtan elde edilen paraların kripto varlık borsalarından kripto varlık alımı yapılarak akladığı, para transferinde kullanılan hesaplarda yaklaşık 3.6 milyar TL işlem hacmi bulunduğu, banka hesaplarında toplanan yasa dışı bahis paralarının bu şüpheli şahıslar aracılığı ile QR kod ve cebe havale yöntemiyle çekim işlemi yaptıkları, toplanan yasa dışı bahis paralarını elektronik para kuruluşu hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.

Yapılan eş zamanlı operasyonlarda ilk belirlemelere göre, 71 bin 415 TL'ye, muhtelif miktarda döviz ve altına, çok sayıda senet, banka ve kredi kartına el konuldu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA