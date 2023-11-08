Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Özbekistan ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Tezkereye göre, 8-9 Kasım'da Özbekistan Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacak Erdoğan'ın dönüşüne kadar, Cumhurbaşkanlığına, Anayasa'nın 106. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz vekalet edecek.

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