Dışişleri Bakanlığı’ndan AB’nin Türkiye raporuna sert tepki: AB’nin samimiyetsiz ve çifte standartları yaklaşımının tezahürü

"Türkiye, AB'nin kilit ortağı ve aday ülke olmaya devam ediyor." ifadeleriyle başlayan raporda dış politika, göç, ekonomi, enerji gibi başlıklarda Türkiye hakkında olumlu değerlendirmeler yer aldı, demokrasi, temel haklar, yargı gibi konularda önceki yıllarda yer verilen eleştiriler ise yinelendi.

Raporda Yargı Ve Temel Haklar faslında Türkiye'ye yönelik skandal iddialara ise Türkiye'den sert tepki geldi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada mesnetsiz iddiaların ve haksız eleştirilerin tümüyle reddedildiği belirtilirken, "AB'nin samimiyetsiz ve çifte standartlı yaklaşımının bir tezahürüdür." denildi.