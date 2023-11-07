Tarih netleşti: AK Parti'de yerel seçim takvim çalışmaları fiilen başladı!
AK Parti 31 Mart 2024’te gerçekleşecek olan yerel seçimler için takvim çalışmalarının fiilen başladığını duyurdu. Buna göre; aday başvuruları 9-17 Kasım'da alınacak, 19 Kasım'da elektronik ortamda temayül yoklaması yapılacak
AK Parti, yerel seçim için aday başvurularını 9-17 Kasım'da alacak, 19 Kasım'da elektronik ortamda temayül yoklaması yapacak.
Alınan bilgiye göre, AK Parti'nin 31 Mart 2024'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için seçim dönemi ve seçim takvimi çalışmaları fiilen başladı.
Bu kapsamda AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) yerel seçimlere ilişkin MKYK'ye yetki verdi.
Toplantıda ayrıca aday usul esasları ile teşkilat yoklama usul esaslarına ilişkin kararlar da alındı.
Takvime göre, 9 Kasım Perşembe başlayacak aday başvuruları 17 Kasım'da sona erecek.
Temayül yoklaması 19 Kasım'da elektronik ortamda tüm illerde aynı anda yapılacak.
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