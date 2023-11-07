Sosyal medyada yalanlarıyla tanınan Bircan Yıldırım isimli hesabın yöneticisi olan provokatör gözaltında!
Sosyal medyada ortaya attığı asılsız iddialarla gündem olan, Türkiye ve iktidar aleyhine yaptığı paylaşımlarla propagandaya peşinde koşan Bircan Yıldırım isimli hesabın yöneticisi ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan gözaltına alındı. İşte detaylar...
Özellikle bu yıl gerçekleşen seçimler sırasında ortaya attığı asılsız iddialarla ve algı operasyonlarıyla gündem olan "Bircan Yıldırım" ismindeki hesap son olarak işgalci İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam üzerinden Başkan Erdoğan'ı hedef alan paylaşımlar yaptı.
'ERDOĞAN İLE NETANYAHU ANLAŞTI' YALANI
Hesapta, dün gece saatlerinde 'İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anlaşma imzaladı' yazılarak büyük bir yalan ortaya atıldı.
VATANDAŞLAR EMNİYET'E ÇAĞRI YAPTI
Vatandaşlar provokatör hakkında emniyet birimlerine çağrı yaptı.
GÖZALTINA ALINDI
Türkiye ve iktidar aleyhine propaganda yapan Bircan Yıldırım isimli hesabın yöneticisi, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan gözaltına alındı.
KEDİCİK ÇIKTI!
Her fırsatta hükümeti eleştiren CHP'li troll Bircan Yıldırım'ın Adnan Oktar silahlı suç örgütünün müridi olduğu ortaya çıktı.
Bircan Yıldırım'ın "Adnan Oktar hocam gene haklı çıktı cenazedeki uyarıları doğru çıktı", "Hocamızın yanındayız", "Maşallah hocama nazarlar değmesin" diyerek yaptığı destek söylemleriyle Adnan Oktar silahlı suç örgütünün güdümünde olduğunu gösteren bazı paylaşımları şu şekilde;
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