Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu İP'in ucunu kaçırdı! İYİ Partili Uz ittifak kapısını kapattı: Geri dönmeyiz
CHP'de 'değişimcilerin' ipi göğüslemesi sonrasında emanetçi başkan Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nu yerel seçimler öncesi İYİ Parti'ye yanlamaya başladı. İYİ Parti Milletvekili Rıdvan Uz, katıldığı televizyon programında CHP ile yeni bir ittifak yapıp yapmayacaklarına sorusuna ilişkin net bir yanıt verdi. Uz, “Millet İttifakı'ndan çekilme kararımızın arkasındayız." ifadelerini kullanırken, Bizim kararımız ve duruşumuz çok net. Bu saatten sonra geri dönmeyiz." diye konuştu.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) binbir kavga, dövüş, kaos ve entrikanın gölgesinde kurultaya gitti. Ankara'daki genel başkanlık seçimlerini Ekrem İmamoğlu'nun tavşan adayı Özgür Özel kazandı.
TAVŞAN KOLTUĞA ZIPLADI
Özel ikinci tur seçimlerinde oyların 812'sini alarak CHP'nin yeni genel başkanı oldu.
Kılıçdaroğlu ise 536 oy alarak 13 yıl sonra koltuğu bırakmak zorunda kaldı. Böylelikle Kılıçdaroğlu, CHP tarihine "İlk kez kurultayda genel başkanlığı kaybeden isim" olarak geçti.
EMANETÇİ BAŞKAN
Bilindiği üzere CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 28 Mayıs'taki seçim yenilgisinin hemen ertesinde 'değişim' diyerek ortaya çıkmış, ilerleyen süreçte de Özgür Özel'i destekleyeceğini açık açık ilan etmişti. Özel ise "İmamoğlu ile ortak hayallerimiz var" demişti. Bu durum 'tavşan aday' formülünü tescillerken Özgür Özel için 'emanetçi başkan'; Ekrem İmamoğlu için ise 'Gölge genel başkan' yorumlarını da beraberinde getirdi.
ÖZEL, TERÖR SEVİCİLERE SELAM ÇAKTI
Öyle ki, Özel kürsüye çıkarken HDPKK'lı "Kobani katili" Selahattin Demirtaş'a ve Gezi'nin finansörü Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala'ya selam gönderdi.
ÖZEL DÖNEMİ BAY BAY KEMAL'DEN FARKSIZ!
Özel bununla da yetinmeyip Kılıçdaroğlu'nun "Gerekirse 16'lı masa kurarım" dediği ittifaklara da yeşil ışık yakarak pazarlığını devam ettirdi.
TAVŞAN KOLTUĞA ZIPLAR ZIPLAMAZ İYİ PARTİ'YE YANLADI
Ekrem İmamoğlu ile yakınlığı bilinen CHP yandaşı Sözcü Yazarı İsmail Saymaz'a konuşan Özgür Özel 6'lı masadaki liderlerin hepsiyle görüşeceğini ve farklı farklı ittifaklar kurmak gerektiğini ifade etti.
Özellikle İYİ Parti'ye mesaj gönderen Özel "Yerel seçimde ittifaklar olabilir" mesajını verdi.
İMAMOĞLU İP'İN UCUNU KAÇIRDI
Değişimcilerin ipi göğüslemesi sonrasında açıklama yapan Özel'in en büyük destekçilerinden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İttifakın her zaman mümkün olduğu düşüncesindeyim" diyerek, 81 ilde kendi adayını çıkaracağını duyuran İYİ Parti'ye göz kırpmıştı.
İYİ PARTİ KAPIYI CHP'NİN SURATINA KAPATTI: BU SAATTEN SONRA GERİ DÖNMEYİZ
Yaşananlar sonrasında bir televizyon programının canlı yayınına konuk olan İYİ Parti Milletvekili Rıdvan Uz, değişimcilerin galip geldiği CHP ile yeni bir ittifak yapıp yapmayacaklarına ilişkin soruya yanıt verdi.
"Millet İttifakı'ndan çekilme kararımızın arkasındayız." diyen Uz, "Bizim kararımız ve duruşumuz çok net. Bu saatten sonra geri dönmeyiz." diye konuştu.
"PAZARLIĞI MİLLETLE YAPARIZ"
İYİ Parti olarak seçimle 'kesinlikle' tek başlarına gireceklerinin altını çizen Uz, "Biz pazarlığımızı milletimizle yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
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