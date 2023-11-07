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Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 12 terör hedefi imha edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.11.2023 Güncelleme Tarihi: 07.11.2023
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Irak’ın kuzeyine hava harekatı: 12 terör hedefi imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Irak'ın kuzeyinde 12 terör hedefinin imha edildiğini duyurdu.

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