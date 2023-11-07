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Balıkesir'de korkutan deprem! AFAD spn depremler listesi...

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Giriş Tarihi: 07.11.2023 Güncelleme Tarihi: 07.11.2023
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Balıkesir’de korkutan deprem! AFAD spn depremler listesi...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi Balıkesir açıklarında saat 23.05'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Balıkesir'de saat 23.05'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

DEPREMİN DETAYLARI

Büyüklük:4.1 (Mw)

Yer:Marmara Denizi - [03.10 km] Marmara (Balıkesir)

Tarih:2023-11-07

Saat:23:05:48

TSİ Enlem:40.471 N

Boylam:27.526 E

Derinlik:4.33 km

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