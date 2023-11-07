Balıkesir’de korkutan deprem! AFAD spn depremler listesi...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Balıkesir'de saat 23.05'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

DEPREMİN DETAYLARI

Büyüklük:4.1 (Mw)

Yer:Marmara Denizi - [03.10 km] Marmara (Balıkesir)