Özgür Özel’den bomba Kılıçdaroğlu iddiası! Tartışmalı kurultayda neler olmuş neler: Bir anda elli kişi etrafını sardı...

40-50 KİŞİ ETRAFINI SARDI

O gece yaşanan çekişmeyi şu sözlerle anlattı: Kemal Bey etrafındakilere "Özgür partimizin evladı, partimiz ona emanet" demiş. Bana Ekrem İmamoğlu'ndan telefon geldi, "Genel başkan elini kaldıracak gel" dedi. Genel Başkan yaklaşınca karşılamak için ayağa kalktım. Elimi kaldırmaya gelmesini bekliyorum. Kemal Bey, büyük bir ekiple geldi. İleride bir odaya girdiler, içeride 40-50 kişi var. Genel başkanla el sıkıştım, hatır sordu. Bağrışma başladı.

"Seçimi alacağız. Bizi böyle bırakamazsın" diye. "Partiyi bunlara bırakamazsın" gibi bir laf duyunca, baktım ki iş kötüye gidebilir. Üküş, 'Çekilmiyoruz, izin vermiyoruz" diyor. Duymamam gereken şeyler duyuyorum. İçlerinde birlikte devam etmemiz gerekecek arkadaşlar var. Gerçek lider birinci turda salt çoğunluğun altında kaldıysa rakibin elini kaldırtır.