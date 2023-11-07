Özgür Özel'den bomba Kılıçdaroğlu iddiası! Tartışmalı kurultayda neler olmuş neler: Bir anda elli kişi etrafını sardı...
CHP'de 14 ve 28 Mayıs seçimleri sonrasında büyük bir kaos yaşanırken Ekrem İmamoğlu'nun desteklediği tavşan aday Özgür Özel, Bay Kemal'i kurultayda devirerek partinin yeni genel başkanı oldu. Tartışmalı geçen kurultaya ilişkin konuşan Özel, o esnada Kılıçdaroğlu'nun etrafını bir anda elli kişinin sardığını ifade ederek detayları paylaştı. İşte detaylar...
Cumhuriyet Halk Partisi, seçimlerin ardından değişim ve istifa tartışmalarıyla çalkalandı. Tepkilerin merkezinde ise Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu vardı.
Gemi ve liman çıkışlarıyla 6 ay boyunca koltuğu bırakmamak için her yolu deneyen Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkanlık kariyerine bir yenilgi daha sığdırdı. Kurultayda en yakın isimlerden Özgür Özel'e yenilen Kılıçdaroğlu, o günden beri evinden çıkmadı…
TARTIŞMALAR BİTMEDİ
Kurultay bitse de geride bitmeyecek tartışmalar kaldı. En çok tartışılan konu ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Sırtımdan hançerlendim" çıkışıydı… Bu sözlerin 8'li koalisyona ve CHP'nin grup başkanlığı görevini sürdüren Özgür Özel'e söylendiği şeklinde yorumlandı.
ÖZEL: ÜZERİME ALINMADIM!
Yeni genel başkan Özgür Özel, CHP'ye yakınlığıyla bilinen İsmail Saymaz'a tartışmalı kurultayın perde arkasını anlattı. Tartışmayı daha da artıracak açıklamalar yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun sırtımdan hançerlendim sözünü üzerine alınmadığını söyleyen Özgür Özel, "Genel başkana hiç ihanet etmedim. Eğer bu iddiayı koymak (aday olmak) ihanet ise, koymasam kendime, partiye, doğruyu söylemeğim için genel başkana ihanet etmiş olurdum. Çünkü hançerleyen birisine CHP delegesi oy vermez. Bizi kastetmediğini düşünüyorum" ifadesini kullandı.
SELVİ KILIÇDAROĞLU NE DEDİ?
Kurultay sırasında Selvi Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik sert sözlerini de değerlendiren Özgür Özel, o konuşmanın detaylarını da açıkladı. "Bunu söylemeniz doğru olmadı" gibi bir şey söyledi. "Neyi?" dedim. "Söylediniz ya, 39 milletvekili belirlenirken, orada değildik" diye. Cevap vermedim, elini öptüm" açıklamasını yaptı.
DİKKAT ÇEKEN İMAMBAKIR ÜKÜŞ İDDİASI
Özgür Özel, ilk turda yeterli oyu alamayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun çekilmeye karar verdiğini ancak parti içindeki bazı isimlerin bunu engellediğini de açıkladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun o akşam çevresindekilere "Parti Özgür evladımıza emanet" dediğini anlattı. Ancak özellikle danışman İmambakır Üküş tarafından sürecin provoke edildiğini söyleyen Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na çekilmemesi için baskı yapıldığını da vurguladı.
40-50 KİŞİ ETRAFINI SARDI
O gece yaşanan çekişmeyi şu sözlerle anlattı: Kemal Bey etrafındakilere "Özgür partimizin evladı, partimiz ona emanet" demiş. Bana Ekrem İmamoğlu'ndan telefon geldi, "Genel başkan elini kaldıracak gel" dedi. Genel Başkan yaklaşınca karşılamak için ayağa kalktım. Elimi kaldırmaya gelmesini bekliyorum. Kemal Bey, büyük bir ekiple geldi. İleride bir odaya girdiler, içeride 40-50 kişi var. Genel başkanla el sıkıştım, hatır sordu. Bağrışma başladı.
"Seçimi alacağız. Bizi böyle bırakamazsın" diye. "Partiyi bunlara bırakamazsın" gibi bir laf duyunca, baktım ki iş kötüye gidebilir. Üküş, 'Çekilmiyoruz, izin vermiyoruz" diyor. Duymamam gereken şeyler duyuyorum. İçlerinde birlikte devam etmemiz gerekecek arkadaşlar var. Gerçek lider birinci turda salt çoğunluğun altında kaldıysa rakibin elini kaldırtır.
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