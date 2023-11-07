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BALIKESİR DEPREM SON DAKİKA! 7 Kasım 2023 Marmara Denizi'nde deprem mi oldu? Kocaeli Yalova Çanakkale... AFAD Kandilli son depremler listesi 2023!

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Giriş Tarihi: 07.11.2023 Güncelleme Tarihi: 07.11.2023
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BALIKESİR DEPREM SON DAKİKA! 7 Kasım 2023 Marmara Denizi’nde deprem mi oldu? Kocaeli Yalova Çanakkale... AFAD Kandilli son depremler listesi 2023!

Marmara Denizi deprem son dakika! Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Peki, "Az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde?" , "Balıkesir deprem mi oldu son dakika?" İşte, 7 Kasım AFAD Kandilli son depremler listesi 2023!

Marmara Denizi deprem son dakika! Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Peki, "Az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde?" , "Balıkesir deprem mi oldu son dakika?" İşte, 7 Kasım AFAD Kandilli son depremler listesi 2023!

MARMARA DENİZİ DEPREM SON DAKİKA!

Son dakika Marmara denizi, Balıkesir'de saat 23.05 de deprem meydana geldi.

4.33 derinliğindeki depremin büüyüklüğü Kandilli Rasathanesin'de 4.5 olarak kaydedildi.

⚠️ #DEPREM
🚨 Büyüklük: 4.5
❗️ Derinlik: 4.33 km
🗓 Tarih: 07.11.2023
⏰ Saat: 23:05:48
📍 Merkez Üssü: Marmara Denizi - [03.10 km] Marmara (Balıkesir)
🔭 Kaynak: AFAD

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ!

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ!

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