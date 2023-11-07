BALIKESİR DEPREM SON DAKİKA! 7 Kasım 2023 Marmara Denizi’nde deprem mi oldu? Kocaeli Yalova Çanakkale... AFAD Kandilli son depremler listesi 2023!

Marmara Denizi deprem son dakika! Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Peki, "Az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde?" , "Balıkesir deprem mi oldu son dakika?" İşte, 7 Kasım AFAD Kandilli son depremler listesi 2023!