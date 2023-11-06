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Eski İYİ Partili Nebi Hatipoğlu hakkında çarpıcı iddia! AK Parti'ye katılıyor...

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Giriş Tarihi: 06.11.2023 Güncelleme Tarihi: 06.11.2023
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Eski İYİ Partili Nebi Hatipoğlu hakkında çarpıcı iddia! AK Parti’ye katılıyor...

Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti'den görüş ayrılıkları nedeniyle istifa ettiğini açıklayan Nebi Hatipoğlu hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Hatipoğlu'nun sabah saatlerinde yapılacak AK Parti MKYK toplantısı öncesinde Başkan Erdoğan ile görüşeceği ve AK Parti'ye katılacağı iddia edildi. İşte detaylar...

Geçtiğimiz günlerde partisinden istifa eden eski İYİ Parti milletvekili Nebi Hatipoğlu hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Hatipoğlu'nun AK Parti'ye katılacağı öne sürüldü.

TV100 ekranlarında Deniz Gürel, İYİ Parti'den istifa eden Nebi Hatipoğlu'nun AK Parti MKYK'sına geçeceğini ileri sürürken, Sözcü TV'den İsmail Saymaz da bu bu konuda Hatipoğlu ile görüştüğünü ve Hatipoğlu'nun AK Parti'ye katılacağını ifade etti.

"GÖRÜŞ AYRILILIKLARI YAŞIYORUZ"

Kararını sosyal medyadan duyuran Hatipoğlu, "Türkiye ve Eskişehir sevdalısı bir insan olarak çıktığım siyaset yolculuğunda, Eskişehir Milletvekili seçildiğim İYİ Parti ile genel seçim sürecinden bu yana derin görüş ayrılıkları yaşamaktaydım. Parti içi istişare sürecimizin de sağlıklı yürümemesinden kaynaklı olarak, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i de bilgilendirerek İYİ Parti'den istifa ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

AKŞENER "ZAMAN İÇİNDE GÖRECEĞİZ" DEMİŞTİ

Partisindeki istifayla ilgili açıklama yapan Meral Akşener Hatioğlu'nun kendi ilinde temayül yoklamasında ilk sırada çıktığını hatırlatarak, "Bugüne kadar istifa edip gitmiş hiçbir arkadaşımız hakkında konuşmadım. İster milletvekili olsun ister bir üyemiz olsun haklarında bir beyanım olmaz, olmadı. Ama genellikle büyük haksızlıklar. Çünkü vicdani bir problem yaşanıyor sonrasında. Büyük haksızlıklarla itham edilerek bir süre sonra konuşmalar başlar. O zaman gerekli cevapları vermişimdir. Dolayısıyla bugün itibarıyla Sayın Hatipoğlu'na başarılar diliyorum. Yani benim nasıl karşıladığım değil Eskişehirlilerin nasıl karşıladığı önemli olan. Onları da zaman içerisinde göreceğiz."diye konuşmuştu.

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