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Belarus Dışişleri Bakanı Sergei Aleinik Türkiye’ye geliyor

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Giriş Tarihi: 06.11.2023 Güncelleme Tarihi: 06.11.2023
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Belarus Dışişleri Bakanı Sergei Aleinik Türkiye’ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı, Belarus Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sergei Aleinik’in 7-8 Kasım tarihlerinde Türkiye’yi ziyaret edeceğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı, Belarus Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sergei Aleinik'in 7-8 Kasım tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Fidan'ın mevkidaşıyla yapacağı görüşmede, bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkilerin ele alınması bekleniyor. Belarus Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sergei Aleinik'in ziyaret sırasında Türkiye-Belarus Karma Ekonomik Komisyonu'nun 11. Dönem Toplantısı'na da katılması planlanıyor.

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