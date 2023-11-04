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'Davraz Dağı'na 100'üncü Yıl Tırmanışı! Görüntüleri MSB paylaştı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.11.2023
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’Davraz Dağı’na 100’üncü Yıl Tırmanışı! Görüntüleri MSB paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Cumhuriyetin 100’ncü yılı kutlamaları çerçevesinde, 2 bin 405 askerin katılımıyla Isparta’da ‘Davraz Dağı’na 100’üncü Yıl Tırmanışı’nın gerçekleştirildiğini duyurdu.

Cumhuriyetin 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında Isparta'daki Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığınca, Davraz Dağı'na 100'üncü Yıl Tırmanışı yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından, Isparta'daki Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığınca 2 bin 405 Mehmetçiğin katılımıyla yapılan tırmanışın görüntülerinin yer aldığı videoyu paylaştı.

Videoda, "100. Yıl Marşı" eşliğinde Mehmetçiklerin Davraz Dağı'na tırmanışı ve zirvede Türk Bayrağı ile görüntülerine yer verildi.

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