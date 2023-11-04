Başkan Erdoğan'dan Ford Otosan Açılış Töreni’nde önemli açıklamalar: 2030’da Avrupa’nın üretim üssü olacağız
Başkan Erdoğan, Kocaeli'de Ford Otosan Yeniköy Fabrikası'nın Yeniden Tasarım Sonrası Açılış Töreni’nde konuştu. Başkan Erdoğan, "Ford Otosan Türk otomotiv sanayiinin gururu olmayı sürdürüyor. Biz otomotivde de bu topraklarda üretim yapan, istihdam oluşturan tüm yatırımcılar gibi Ford Otosan'a da sahip çıktık." dedi. Ayrıca Erdoğan, Türkiye'nin küresel krizlere rağmen otomotiv üretimi ve ihracatında büyük başarıya imza attığını ifade etti. Yerli otomobil Togg ile Türkiye’nin artan ivmesine de atıfta bulunan Başkan Erdoğan “En geç 2030 yılında Avrupa'nın batarya üretim üssü konumuna gelmekte kararlıyız.” açıklamasını yaptı. Öte yandan son dönemde Orta Doğu'da artan çatışma ortamına dikkat çeken Başkan Erdoğan, "Zalimin karşısında dimdik duracağız. Hiç bir çatışmanın ülkemize sirayet etmesine izin vermedik." mesajını verdi.
Başkan Erdoğan, Ford Otosan Yeniköy Fabrikası'nın Yeniden Tasarım Sonrası Açılış Töreni'nde hitap etti.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Kapasitesi 110 binden 405 bine çıkan, 3500 kişilik yeni istihdam sağlayan fabrikamızın grubumuza, şehrimize ve ekonomimize hayırlı olmasını diliyorum. Avrupa'nın en büyük ticari araç üretim tesisi haline geldi. Dünya markası Ford'un mühendislik ve üretim gücünün bir yansıması olan bu tesis pek çok öncü özelliği ile geleceğin fabrikası unvanını hak ediyor.
"FORD OTOSAN'I BAŞARISINDAN DOLAYI TEBRİK EDERİM"
Başbakanlığım ve Cumhurbaşkanlığım döneminde her yatırımı destekledik, attığı her adımda yanında olduk. Bilindiği gibi Türkiye'nin ticari araç üretiminin yüzde 69'unu, ihracatının yüzde 75'ini Ford Otosan gerçekleştiriyor. Geçen yıl toplam 6.2 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşarak otomotiv sektörünün ihracat şampiyonu unvanını devam ettiren Ford Otosan'ı bu başarısından dolayı ayrıca tebrik ediyorum.
5 yılda 15. sıradan 13. sıraya yükselmiş olmamız doğru istikamette ilerlediğimizi gösteriyor. Üstelik buna küresel krizlere rağmen ulaştık.
Ülkemizde de elektrikli araçlara ilgi giderek artıyor. Dünyada bu yıl 7 milyonu Çin, 3 milyonu Avrupa ve 5 milyonu ABD olmak üzere toplamda 14 milyon adet elektrikli araç satışı bekleniyor. Bu alandaki rekabetin giderek kızışacağı anlaşılıyor. Türkiye olarak biz de Togg'un tetiklediği ilgiyle hızla gelişen elektrikli araç piyasasına sahip olma yolunda ilerliyoruz.
"AVRUPA'NIN BATARYA ÜSSÜ OLMA KONUSUNDA KARARLIYIZ"
Ülkemizde de elektrikli araçlara ilgi giderek artıyor. Dünyada bu yıl 7 milyonu Çin, 3 milyonu Avrupa ve 5 milyonu ABD olmak üzere toplamda 14 milyon adet elektrikli araç satışı bekleniyor. Bu alandaki rekabetin giderek kızışacağı anlaşılıyor. Türkiye olarak biz de Togg'un tetiklediği ilgiyle hızla gelişen elektrikli araç piyasasına sahip olma yolunda ilerliyoruz. Avrupa'nın batarya üretim üssü olma konusunda da kararlıyız.
Otomotiv sektöründeki yeni gelişmelere kendini adapte edemeyen firmaların kökleri ne kadar derine uzanırsa uzansın, bir süre sonra ayakta kalmakta zorlanacakları açıktır. Ford, önümüzdeki asırda da sektördeki liderliğini devam etme azmiyle yoluna devam ettiğini ispatlıyor.
"TÜRKİYE'Yİ KRİZLERİN ÇÖZÜMÜNE ANAHTAR ÜLKE KONUMUNA GETİRDİK"
Küresel ekonomi son 2-3 yıldır ardı ardına gelen en büyük krizlerle mücadele ediyor. Covid-19 salgınının etkilerinin üstünden kurtulmadan Rusya-Ukrayna savaşı patlak verdi. Bir de enerji ve gıda fiyatlarıyla ilgili sıkıntılar eklendi. Pek çok ülkede enflasyon oranları son 60-70 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı. Bu olumsuzluklardan biz de etkilendik, etkileniyoruz. Bunlara ilave olarak, 14 milyon insanımızı etkileyen asrın felaketi 6 Şubat depremlerinde 50 binin üzerinde insanımızı kaybettik. 100 milyar doların üzerine ilave finansman ihtiyacımız ortaya çıktı. Buna rağmen Türkiye Yüzyılı adı altında belirlediğimiz hedeflerimizden vazgeçmedik. Krizlerin hemen hepsi ülkemizin içinde yer aldığı bölgede meydana geliyor. Gazze'de yaşanan insani trajediye kadar tüm krizlerin ilk muhatapları arasında biz de yer alıyoruz. En büyük başarımız şimdiye kadar ülkemizi sıcak çatışmaların tarafı yapmamak olmuştur. Uyguladığımız dengeli, ilkeli ve soğukkanlı politikalarla Türkiye'yi krizlerin çözümüne anahtar ülke konumuna getirdik.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kanarya'ya 1.90'lık dev stoper; İsmail Kartal alırsa şampiyonluk garanti! Fenerbahçeliler havaya uçtu!
- Bu yöntemle yaprak sarması serçe parmağı kıvamında incecik oluyor! Egeliler sır gibi saklıyordu...
- Çamaşır yıkarken kıl, tüy, saç ne varsa çekiyor: Makinenin içine 4 adet atmanız yeterli!
- 3 Kasım Ateş Kuşları yeni bölüm özeti! 29. Bölümde neler oldu?
- Galatasaray-Kasımpaşa maç sonucu! 3 Kasım Cuma GS-Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti?
- 7.000 TL ve üstü maaş alanlar için yeni tablo çıkarıldı! Emekliye müjdeli duyuru saat 18.15'te yapıldı! SSK BAĞKUR emeklisine bir jest daha
- Galatasaray'ın 70 dakikalık şovu bonservis bedelini uçurdu! İngiliz devinden 20 milyon euroluk teklif!
- SGK'dan son dakika müjdesi: 1800 prim, 10 yıl sigortalı olanlar listeye girdi! O yaştakiler erken emekli olabilecek...
- 3 AYLAR BAŞLANGIÇ TARİHİ! Dini günler takvimi 2024: Ramazan ve Kurban bayramı ne zaman?
- Genel af yolda mı 2023? Mahkumlara af ne zaman gelecek? 7. Yargı Paketi maddeleri, infaz indirimi...
- Rapor parası ne zaman yatar? Rapor parası hesaplama 2023! SGK T.C. no ile sorgulama
- Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2024 yılında asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? İşte rakamlar...