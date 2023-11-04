Başkan Erdoğan’dan Ford Otosan Açılış Töreni’nde önemli açıklamalar: 2030’da Avrupa’nın üretim üssü olacağız

"FORD OTOSAN'I BAŞARISINDAN DOLAYI TEBRİK EDERİM"

Başbakanlığım ve Cumhurbaşkanlığım döneminde her yatırımı destekledik, attığı her adımda yanında olduk. Bilindiği gibi Türkiye'nin ticari araç üretiminin yüzde 69'unu, ihracatının yüzde 75'ini Ford Otosan gerçekleştiriyor. Geçen yıl toplam 6.2 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşarak otomotiv sektörünün ihracat şampiyonu unvanını devam ettiren Ford Otosan'ı bu başarısından dolayı ayrıca tebrik ediyorum.

5 yılda 15. sıradan 13. sıraya yükselmiş olmamız doğru istikamette ilerlediğimizi gösteriyor. Üstelik buna küresel krizlere rağmen ulaştık.

Ülkemizde de elektrikli araçlara ilgi giderek artıyor. Dünyada bu yıl 7 milyonu Çin, 3 milyonu Avrupa ve 5 milyonu ABD olmak üzere toplamda 14 milyon adet elektrikli araç satışı bekleniyor. Bu alandaki rekabetin giderek kızışacağı anlaşılıyor. Türkiye olarak biz de Togg'un tetiklediği ilgiyle hızla gelişen elektrikli araç piyasasına sahip olma yolunda ilerliyoruz.