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Son dakika | Irak'ın kuzeyinde terör operasyonu: 3 PKK'lı sarı torbada

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.11.2023
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Son dakika | Irak’ın kuzeyinde terör operasyonu: 3 PKK’lı sarı torbada

Son dakika haberi...Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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