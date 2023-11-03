GENÇ KART BAŞVURU EKRANI 2023! Ücretsiz Genç kart nasıl alınır, şartları var mı?
"Genç Kart başvurusu nasıl yapılır?" sorusu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği müjde sonrası araştırılıyor. Başkan Erdoğan Kabine sonrası yaptığı açıklamada, "18 yaşına giren gençlerimize 1 yıl süreyle geçerli olmak üzere Genç Kart vereceğiz" demişti. Binlerce genç başvuru yapmak için sabırsızlanmaya başladı. İşte genç kart hakkında son dakika açıklamalar...
"Genç kart nasıl alınır, başvurular başladı mı?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından gençlere yönelik müjdeler açıklamıştı. Özellikle genç kart sahibi olmak isteyenler başvurular hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İşte, genç kart başvuru şartları...
GENÇ KART NE ZAMAN VERİLECEK?
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, genç kart hakkında, "Gençlerin müze ve ören yerlerini ücretsiz ziyaret edebileceği hem de bakanlığımızın sunduğu imkanlardan faydalanabileceği Genç Kart projemizi hayata geçiriyoruz" dedi.
Başkan Aşkın Bak açıklamasının devamında ise şunları söyledi:
"Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar alımında vergi muafiyeti sağlayacağız.
Gençlerimize operatör ayrımı olmaksızın aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz. Gençlerin müze ve ören yerlerini ücretsiz ziyaret edebileceği hem de bakanlığımızın sunduğu imkanlardan faydalanabileceği Genç Kart projemizi hayata geçiriyoruz" dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA!
Başkan Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:
"18 yaşına giren tüm gençlerimizi de unutmuyoruz. Bu gençlerimize 1 yıl süreyle geçerli olmak üzere 'genç kart' vereceğiz. Bu karta sahip tüm gençlerimiz müze, tiyatro, sinema gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerde ücretsiz ya da indirimli faydalanabileceklerdir.
Zaman içinde Genç Kart Uygulaması kapsamında gençlerimize sunulan imkanları daha da genişleteceğiz. Her 3 müjdemizin de gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bugüne kadar nasıl gençlerle beraber yol yürüdüysek inşallah bundan sonra da gençlerin yoldaşlığından ayrılmayacağız" dedi.
GENÇ KART NASIL ALINIR?
Uygulamaya ilişkin başvuruların Gençlik ve Spor Bakanlığı üzerinden ya da Kültür ve Turizm Bakanlığı üzerinden yapılması bekleniyor.
Başvuru tarihi henüz açıklanmadı ancak önümüzdeki günlerde başvurulara ilişkin bilgilerin de paylaşılması bekleniyor.
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- GENÇ KART BAŞVURU EKRANI 2023! Ücretsiz Genç kart nasıl alınır, şartları var mı?
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