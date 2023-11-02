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İstanbul'da PKK operasyonu! Çok sayıda adrese baskın

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Giriş Tarihi: 02.11.2023 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023
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İstanbul’da PKK operasyonu! Çok sayıda adrese baskın

Son dakika haberine göre İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısına yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 23 örgüt üyesinin 11’inin yakalandığı bildirildi. Zanlılara, örgüt adına Suriye uyruklu şahıslara orman yaktırıp video çektirmesi yönünde talimat verildiği belirtildi.

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