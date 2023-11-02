Son dakika: Gazeteci Cengiz Erdinç gözaltına alındı
Son dakika haberi... Gazeteci Cengiz Erdinç Ayvalık'taki evinde gözaltına alındı. Diğer yandan Erdinç'in avukatı Vural Ergül, haberi kişisel sosyal medya hesabından "Gazeteci Cengiz Erdinç gözaltına alındı..." notuyla paylaştı. Geçtiğimiz günlerde Gazeteci Tolga Şardan da hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.
Gazeteci Cengiz Erdinç Ayvalık'taki evinde bugün gözaltına alındı. Diğer yandan Erdinç'in avukatı Vural Ergül, haberi kişisel sosyal medya hesabından "Gazeteci Cengiz Erdinç gözaltına alındı..." notuyla paylaştı.
TOLGA ŞARDAN DA TUTUKLANMIŞTI
Gazeteci Tolga Şardan, hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, T24 isimli internet sitesinde 31 Ekim'de yer alan, gazeteci Tolga Şardan'ın "MİT'in Cumhurbaşkanlığına sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısının içeriğinde "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunun unsurlarını oluşturacak nitelikte söz ve beyanlar bulunduğunu değerlendirerek, resen soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında Ankara'daki evinde gözaltına alınan Şardan, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Gazeteci Tolga Şardan'ın tutuklanmasının ardından açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Tolga Şardan'ın, 'MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?' başlıklı 31 Ekim tarihli yazısı dezenformasyon içermektedir. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) iddia edildiği gibi bir raporu söz konusu değildir" ifadelerine yer verildi.
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