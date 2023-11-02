2024 Yerel seçimler ne zaman? Belediye ve muhtarlık seçimleri hangi tarihte yapılacak?
"Yerel seçimler ne zaman yapılacak?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Yerel seçimlerin tarihi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak netleşmiş oldu. Peki belediye ve muhtarlık seçimleri ne zaman yapılacak? İşte, 2024 yerel seçim takvimi!
"2024 yerel seçimler ne zaman, hangi tarihte?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararı sonrası yerel seçim takvimi tarihi belli oldu. İşte, haberin detayları...
YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?
Yüksek Seçim Kurulunca 31 Mart Yerel Seçimleri için adres değişikliği ve seçmen listelerinin güncellenmesine dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
2024 yılı Mart ayının son pazar günü olan 31 Mart'ta yapılacak. Seçmen kütüğü güncellemeleri, 1 Ekim tarihinden YSK tarafından belirlenecek seçim takvimi başlangıç tarihine kadar yapılabilecek.
ADRES DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN SON GÜN 1 EKİM
Seçmenlerin oy verme günü bulunacakları yerde oy kullanabilmek için adres değişikliklerini e-Devlet uygulamasından veya nüfus müdürlüklerinden 1 Ekim'e kadar yapması gerekiyor.
Ancak YSK, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için kolaylık sağlayacak.
Bu durumdaki seçmenlerin daha rahat oy kullanabilmesi için Milletvekili Genel Seçimi'ndeki gibi yeni tedbirler alınacak, deprem bölgesindeki seçmenlerin rahatça adres taşıma işlemlerini gerçekleştirmesi sağlanacak.
Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun'un, "Seçim dönemi" başlıklı 8. maddesi, "Mahalli İdareler seçimleri beş yılda bir yapılır. Her seçim döneminin beşinci yılındaki 1 Ocak günü seçimin başlangıç tarihidir. Aynı yılın mart ayının son pazar günü oy verme günüdür." hükmünü içeriyor.
Bu nedenle 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçimi için seçim takvimi 1 Ocak'ta başlayacak.
YEREL SEÇİM NEDİR?
Türkiye'de yerel seçimler son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yerel seçim, bir bölgedeki il ve ilçe yönetimini seçmek için gerçekleştirilen seçimlerdir.
Yerel yönetimlerin kamu hizmetlerinin vatandaşa en yakın biçimde sağlanması ve idarede etkinlik ve verimliliğin sağlanmasında merkezi bir konuma sahiplerdir. Yerel demokrasinin gelişmesinde yerel yönetimlerin seçilmeleri büyük önem arz etmektedir.
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- 2024 Yerel seçimler ne zaman? Belediye ve muhtarlık seçimleri hangi tarihte yapılacak?
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